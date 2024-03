Le pont Papineau-Leblanc sera de nouveau complètement fermé à la circulation automobile, le week-end prochain, afin de poursuivre le remplacement des haubans sur la structure. Cela risque de causer un lot de congestion dans l’axe de l’autoroute 19.

C’est ce qu’a annoncé lundi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans un communiqué. Il sera donc impossible de circuler sur l’autoroute 19 Sud entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa, et ce de vendredi 22 h à lundi 4 h 30. En direction nord, l’axe autoroutier sera bloqué entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde durant la même période.

Plusieurs chemins de détour seront clairement affichés par une signalisation temporaire. L’accès au boulevard Saint-Martin demeurera néanmoins possible.

Québec invite les automobilistes et autres usagers de la route qui voudraient transiter entre Montréal et Laval dans ce secteur à opter pour le pont Médéric-Martin, dans l’axe de l’autoroute 15. Le pont Pie-IX, dans l’axe de la route 125, peut également être une solution de rechange en cas de besoin.

Des épisodes de congestion sont à prévoir et les temps de déplacement devraient s’allonger dans les environs, selon le ministère. Ce dernier invite les citoyens à consulter la plateforme gouvernementale Québec 511 avant de se déplacer, afin de mieux planifier leurs déplacements.

Bon nombre de travaux devront être faits dans les prochaines années sur le pont Papineau-Leblanc, afin d’assurer l’intégrité de cette structure de plus de 400 mètres, dont certaines composantes doivent être retapées. Inauguré en octobre 1969, le pont dispose des six voies et est emprunté par environ 56 000 véhicules chaque jour.

Par ailleurs, dans la couronne nord, des travaux de réparation doivent avoir lieu dans la nuit de lundi à mardi sur le pont Vachon, qui passe au-dessus de la rivière des Mille-Îles, entre Laval et Boisbriand.

Une fermeture complète de l’autoroute est prévue durant la nuit entre les sorties 15 et 20. L’entrée de l’autoroute 13 Nord desservant les boulevards Dagenais et Sainte-Rose et la bretelle d’accès pour l’autoroute depuis la 440 Ouest seront aussi bloquées. D’autres travaux sont aussi prévus dans les prochaines semaines sur ce pont accueillant tout près de 92 000 véhicules sur une base quotidienne.