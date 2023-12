La congestion risque de s’inviter dans plusieurs secteurs du Grand Montréal, ce week-end, en commençant par le pont de l’Île-aux-Tourtes qui sera fermé durant toute la fin de semaine. Les autoroutes 15, 40 et 25 seront également entravées.

C’est ce qu’a indiqué jeudi après-midi le comité Mobilité Montréal, responsable de la planification des chantiers majeurs dans la région métropolitaine.

Déjà plus tôt cette semaine, Québec avait prévenu que le pont de l’Île-aux-Tourtes devrait à nouveau être complètement fermé à la circulation durant tout le week-end prochain. Le gouvernement procédera à des travaux d’entretien sur la portion endommagée de la dalle de la structure, qui n’a plus que deux voies de disponibles en raison de dommages importants.

La fermeture complète aura lieu dans les deux directions, et ce, de vendredi 23 h à lundi, 5 h. Sur l’autoroute 40, entre les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, cela signifie qu’il sera donc impossible de circuler entre le boulevard des Anciens-Combattants et l’avenue Saint-Charles.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

En direction de l’ouest, l’accès au chemin de Senneville sera néanmoins maintenu pour les usagers devant continuer de circuler dans le secteur. La bretelle menant de l’autoroute 40 vers le pont de l’Île-aux-Tourtes devra toutefois être fermée du côté de Vaudreuil-Dorion.

Samedi et dimanche, durant la journée, la fermeture d’une voie sur quatre de l’autoroute 15 Sud sera à prévoir entre l’avenue Atwater et le boulevard Gaétan Laberge. La nuit, ce sera deux voies sur quatre qui devront être interrompues. Des travaux de remplacement de rehaussement des murs antibruit sur le corridor du pont Samuel-De Champlain, rapportés par La Presse précédemment, s’y poursuivent toujours.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Entre Pointe-Claire et Kirkland, l’autoroute 40 Ouest sera quant à elle fermée entre la sortie 52 du boulevard Saint-Jean et l’entrée du chemin Sainte-Marie durant deux nuits consécutives, soit celle de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Des détours seront en place par la voie de desserte et le chemin Sainte-Marie.

Avis aux usagers du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : ce dernier sera fermé partiellement dans la nuit de dimanche à lundi. En direction nord, la fermeture aura lieu entre la sortie 90 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, tandis qu’en direction sud, ce sera la sortie 4 vers l’avenue Souligny qui devra être bloquée. Il faudra alors faire un détour par la sortie 3, vers la rue Notre-Dame.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL 1 /2



Côté transport collectif, le Réseau express métropolitain (REM) sera exceptionnellement ouvert à compter de 7 h 30 ce samedi 16 décembre, afin de procéder à une mise à jour des systèmes. Des navettes assureront donc le trajet entre Brossard et le centre-ville de Montréal de 5 h 30 à 7 h 30. Cela s’ajoute à la fermeture du train léger dès 22 h, en vigueur du dimanche au jeudi, pour des travaux liés au bruit.