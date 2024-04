L’autoroute 15-sud sera complètement bloquée entre l’échangeur Décarie et l’entrée de la rue Jean-Talon, de vendredi soir à lundi matin, entraînant la fermeture par défaut de plusieurs bretelles.

L’autoroute Décarie, le pont Papineau-Leblanc et le boulevard Marcel-Laurin seront fortement entravés ce week-end en raison de travaux. Les automobilistes sont aussi invités à éviter le pont Laviolette, entre Bécancour et Trois-Rivières, où deux voies sur quatre seront fermées.

C’est ce qu’a indiqué jeudi Mobilité Montréal, le comité chargé de coordonner les grands travaux dans la région métropolitaine et ses environs.

D’emblée, l’autoroute 15-sud sera complètement bloquée entre l’échangeur Décarie et l’entrée de la rue Jean-Talon, et ce de vendredi soir à lundi matin. Cela impliquera la fermeture par défaut de plusieurs bretelles, dont celle menant de de l’autoroute 40-ouest à l’autoroute 15-sud et celle menant de l’autoroute 40-est à l’autoroute 15-sud, toutes les deux par la sortie 66.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

La bretelle menant du boulevard Marcel-Laurin à l’autoroute 15-sud devra aussi être fermée pendant les travaux. Sur l’autoroute 15-sud elle-même, la circulation sera également interrompue à l’entrée du chemin de la Côte-de-Liesse, à la hauteur de l’avenue Royalmount, ainsi que dans la sortie 69 vers Jean-Talon.

Mais ce n’est pas tout. Sur l’autoroute 40, l’entrée de la rue Stinson et la sortie 65 devront être fermées en direction ouest, pendant que vers l’est, l’entrée du chemin de la Côte-de-Liesse, à la hauteur de l’avenue Sainte-Croix, sera impossible d’accès.

La rue de la Savane sera par ailleurs inaccessible dans toute sa section surplombant l’autoroute. Des fermetures complètes sont par ailleurs à prévoir sur le boulevard Marcel-Laurin, et ce dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis. Bref, ce secteur sera véritablement à éviter si cela est possible, d’autant plus que les travaux de reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute 520, au-dessus de la rue Hickmore, ont repris le 25 mars dernier.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

D’ailleurs, non loin de là, la tenue de la 31e édition de la Course Saint-Laurent forcera la fermeture d’environ cinq kilomètres de rues locales, dans le secteur du Bois-Franc. Cela comprend entre autres le quadrilatère étant formé du boulevard Cavendish, de la rue Poirier, du boulevard Thimens et de la rue Raymond-Lasnier.

Au centre-ville de Montréal, l’autoroute Ville-Marie risque aussi d’être légèrement entravée, alors que la sortie 4 sera fermée en direction est en raison de travaux électriques tenus dans le cadre du projet de réfection majeure du tunnel. Il vous faudra faire un détour au besoin par la sortie 6, menant notamment au boulevard Saint-Laurent et à la rue Berri.

Une circulation à contresens sera en place sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Atateken durant toute la journée de samedi. Il y aura donc trois voies vers l’ouest et une seule vers l’est.

Plus au nord, le pont Papineau-Leblanc reliant Laval à Montréal sera de nouveau fermé entre vendredi soir et lundi matin, afin de poursuivre la réfection majeure de l’infrastructure. Une vaste congestion est attendue aux abords du pont toute la fin de semaine. Les ponts Pie-IX, Médéric-Martin et Viau peuvent être utilisés par les automobilistes en solution de rechange.

Dans le Centre-du-Québec, le pont Laviolette poursuit aussi sa cure de jouvence ; deux des quatre voies du pont seront fermées durant toute la fin de semaine. Autrement dit, seule une seule voie sera disponible par direction. Les autorités invitent les usagers provenant de Montréal et de Québec à privilégier les autoroutes 20 ou 40 pour passer d’une rive à l’autre.

Enfin, les travaux de réparation de bretelles dans l’échangeur des Sources, sur l’autoroute 20 à Pointe-Claire, reprendront dès lundi prochain. Le chantier se poursuivra ensuite jusqu’à la fin de l’année 2024.