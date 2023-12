Une série de mesures pour encourager les usagers du pont de l’Île-aux-Tourtes à opter pour le transport en commun ont été annoncées vendredi dans l’espoir d’atténuer le trafic infernal créé par le retrait récent de plusieurs voies sur l’infrastructure en fin de vie.

Parmi ces mesures mises en place par le ministère des Transports, les autobus scolaires, ceux d’exo et de la STM, seront autorisés à circuler sur l’accotement de l’autoroute 40 en direction ouest à l’approche du pont.

« Ainsi, les utilisateurs de transport collectif pourront contourner les zones de congestion engendrées par la nouvelle configuration des voies au pont de l’Île-aux-Tourtes », précise le ministère, par voie de communiqué.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS À compter d’aujourd’hui, l’utilisation de l’accotement par les autobus sera possible sur l’autoroute 40, en direction ouest (vers Vaudreuil-Dorion), entre la rue Frédéric-Back et le boulevard des Anciens-Combattants.

Dès lundi prochain, les lignes d’autobus 7, 10, 35 et 91 d’exo seront dorénavant gratuites et ce jusqu’à l’ouverture de la troisième voie sur le pont, ce qui pourrait prendre un mois et demi voir deux mois. Les usagers devront toutefois acquérir un titre valide s’ils désirent obtenir une correspondance avec un autre service de transport collectif.

De plus, à compter de lundi, des titres de transport collectif seront remis gratuitement aux gares Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt et Île-Perrot de la ligne de train 11 Vaudreuil-Hudson. « Les usagers se déplaçant en direction de Montréal recevront un titre de transport gratuit de deux passages “Tous modes ABC” afin d’effectuer l’aller et le retour par train, y compris les correspondances avec les réseaux d’autobus, de métro et du REM », précise le ministère.

Les titres seront distribués du lundi au vendredi, entre 5 h 30 et 20 h, selon l’horaire du train, et les distributions suspendues la fin de semaine ainsi qu’entre le vendredi 22 décembre 2023 à 20 h et le lundi 8 janvier 2024 à 5 h 30. La gratuité sera maintenue lorsqu’il n’y aura pas de distribution, ajoute le ministère.

Deux voies du pont de l’Île-aux-Tourtes ont récemment été fermées coup sur coup en raison de dommages à une partie de la dalle et de la découverte de nouvelles fissures, ce qui représente un véritable casse-tête pour la circulation sur ce pont autoroutier névralgique, l’un des seuls liens reliant l’île de Montréal à l’ouest.