Une tempête parfaite de congestion s’annonce ce week-end dans l’un des secteurs les plus achalandés du réseau routier de Montréal. La circulation sera bloquée sur une portion de l’autoroute Décarie afin de remplacer une poutre d’un pont d’étagement et ajouter une passerelle piétonne reliant le métro au projet Royalmount.

« On s’attend à une congestion assez importante. Ce sera un secteur à éviter, clairement », lance le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Martin Girard.

D’abord, l’autoroute 15 Sud sera complètement bloquée de vendredi soir à lundi matin, entre l’échangeur Décarie et la bretelle d’entrée en provenance de la rue Jean-Talon, en raison du remplacement d’une section de poutre du pont d’étagement De la Savane. Ce dernier avait été endommagé par un camion en juin 2022. La nouvelle poutre fera 11 mètres de longueur.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE Carte des entraves routières du 22 au 25 mars

Une surveillance policière accrue est prévue, notamment aux intersections sur le réseau local, pour gérer le rythme des feux de circulation. Une vingtaine de panneaux à message variable (PVM) informeront aussi les automobilistes des entraves en temps réel. Pour le reste, Québec invite les usagers allant vers le sud à privilégier l’autoroute 13.

Ce chantier forcera aussi la fermeture des bretelles de l’autoroute 40 et du boulevard Marcel-Laurin, ainsi que la sortie 65 vers l’aéroport et le chemin de la Côte-de-Liesse vers l’autoroute 40, dans les deux directions. La rue De la Savane sera aussi bloquée vers l’ouest, entre les boulevards Décarie Nord et Sud.

Royalmount aura sa passerelle

Mais ce n’est pas tout. L’entreprise Carbonleo profitera en effet de l’occasion pour installer sa passerelle piétonnière durant les nuits de vendredi et de samedi, ce qui forcera la fermeture de l’autoroute 15 Nord entre l’échangeur Turcot et l’échangeur Décarie.

Des piliers ont été installés au cours des derniers mois pour recevoir la structure, qui fait 600 pieds de longueur et qui est séparée en cinq sections. C’est d’ailleurs « l’une des plus grosses grues en Amérique », pouvant lever jusqu’à 1000 tonnes, qui sera utilisée pour installer la passerelle, dit l’associé chez Carbonleo Claude Marcotte.

« C’est très complexe. On parle d’un équipement qui est presque un bâtiment en soi, qui est climatisé, chauffé et fermé, avec une architecture très unique. Mais on est très contents d’y arriver. La mobilité, c’est crucial dans un secteur congestionné comme l’échangeur Décarie. On sait très bien dans quel milieu on s’insère », affirme M. Marcotte à ce sujet.

Ladite passerelle, dont le coût est évalué à 25 millions, reliera le site Royalmount à la station de métro De la Savane, facilitant ainsi l’accès à des milliers de visiteurs.

En 2020, La Presse avait révélé que Carbonleo souhaitait recevoir des subventions, des prêts ou un cautionnement pour des dépenses notamment liées à la passerelle piétonnière. Initialement, le promoteur soutenait payer lui-même les 25 millions requis. Il proposait aussi d’ailleurs d’offrir un système de navettes électriques jusqu’à la station Canora du Réseau express métropolitain (REM).

Bref, « ça va être un week-end très difficile sur les routes », constate l’expert en planification des transports à l’Université de Montréal Pierre Barrieau.

« Il va falloir bifurquer tout le trafic qu’on peut sur l’autoroute 13 et positionner des agents stratégiquement sur le réseau local. Cela dit, peu importe les mesures, c’est sûr que l’impact va être majeur. Décarie, c’est l’une des autoroutes les plus achalandées par voie de circulation au Canada », conclut-il.