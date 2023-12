La congestion risque de s’inviter dans plusieurs secteurs névralgiques du réseau routier du Grand Montréal ce week-end, dont le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’échangeur Saint-Pierre, l’autoroute 15, le boulevard René-Lévesque ou encore le pont de l’Île-aux-Tourtes.

C’est ce qu’a confirmé jeudi Mobilité Montréal, le comité responsable de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

Dans le tunnel La Fontaine, d’abord, des fermetures de nuit sont prévues de vendredi à samedi, puis de samedi à dimanche. En direction sud, l’autoroute 25 sera complètement bloquée entre la sortie 4 vers l’avenue Souligny et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, ce qui inclut le tunnel lui-même. Vers le nord, la fermeture s’appliquera entre la sortie 90 vers La Prairie et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Plus à l’ouest de l’île, le ministère des Transports devra par ailleurs retrancher deux voies sur quatre de l’autoroute 15-sud durant les journées de samedi et dimanche, et ce entre l’avenue Atwater et le boulevard Gaétan-Laberge. La nuit, toutefois, seule une seule voie sera retranchée.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui ne fonctionnera qu’avec deux voies pendant encore six à huit semaines, n’est pas en reste. À court terme, dans la nuit de dimanche à lundi, la structure devra être complètement fermée en direction ouest, soit entre la sortie 41 pour le boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée de l’avenue Saint-Charles.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Quant à l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la route 138-est vers l’autoroute 20-est et le centre-ville devra de nouveau être fermée, cette fois dans la nuit de dimanche à lundi, pour effectuer des travaux d’entretien.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la circulation sera également interrompue sur la route 138-est, entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre.

Plus près du centre-ville, dans l’arrondissement de Ville-Marie, trois des quatre voies du boulevard René-Lévesque devront être partiellement fermées durant la journée de samedi, entre les rues De Bleury et Saint-Alexandre. Des travaux d’un entrepreneur privé doivent se tenir sur cet axe névralgique.

Entre Pointe-Claire et Kirkland, l’autoroute 40-ouest devra être fermée dans la nuit de dimanche à lundi, et ce entre la sortie 52 pour le boulevard Saint-Jean et l’entrée du chemin Sainte-Marie.

Avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier sera exceptionnellement ouvert à compter de 7 h 30 ce samedi 9 décembre, afin de procéder à une mise à jour des systèmes. Des navettes assureront donc le trajet entre Brossard et le centre-ville de Montréal de 5 h 30 à 7 h 30. Cela s’ajoute à la fermeture du train léger dès 22 h, en vigueur du dimanche au jeudi, pour des travaux liés au bruit.