Le pont de l’Île-aux-Tourtes et l’autoroute 40 seront à éviter ce week-end, le ministère des Transports y prévoyant des entraves routières majeures. Le pont Papineau-Leblanc et une portion de l’autoroute 19 seront également fermés en raison de travaux en cours.

C’est ce qu’a confirmé jeudi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

De vendredi soir à dimanche matin, l’autoroute 40 sera complètement fermée en direction est, entre la sortie 35 menant à l’avenue Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion, et l’entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants à Senneville. Les automobilistes devront donc emprunter des détours en amont par la bretelle de l’autoroute 30 est, celle de l’autoroute 20 est ou la sortie 39, vers le boulevard des Anciens-Combattants. Les deux voies du pont en direction ouest demeurent toutefois ouvertes.

Quant au pont Papineau-Leblanc, qui relie Montréal et Laval, il sera complètement fermé de vendredi soir à lundi aux petites heures, en raison de travaux majeurs. Les ponts Pie-IX, Médéric-Martin et Viau sont les options de rechange à considérer. Québec fermera également les bretelles d’entrée vers l’autoroute 19 sud en provenance de l’autoroute 440 est et ouest, ainsi que les entrées des boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Lévesque, encore pour l’autoroute 19 Sud.

Dans le Centre-du-Québec, deux des quatre voies du pont Laviolette reliant Trois-Rivières et Bécancour seront également fermées de vendredi à lundi soir. Mobilité Montréal invite les usagers à en provenance de Montréal ou de Québec « à prévoir leurs déplacements en conséquence s’ils souhaitent passer d’une rive à l’autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40 ».

À Brossard, il faudra prévoir davantage de circulation dans la bretelle menant du boulevard Marie-Victorin à l’autoroute 10 est, en raison de la fermeture partielle d’une voie sur deux pour le week-end.

Au centre-ville de Montréal, la sortie 6 de l’autoroute Ville-Marie menant entre autres à la rue Berri et au boulevard Saint-Laurent sera fermée toute la fin de semaine, en raison des travaux d’aménagement de la Place des Montréalaises qui se poursuivent.

Dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, une voie sur quatre du boulevard Gaétan-Laberge sera partiellement fermée en direction est, à la hauteur du pont d’étagement du REM, de vendredi à lundi.

À Montréal, il faudra également prévoir la fermeture complète de l’avenue Atwater en direction nord, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard de Maisonneuve Ouest, toute la fin de semaine.

Toujours sur l’île, dans le secteur de la ville de Mont-Royal, le chemin Côte-de-Liesse sera fermé partiellement entre les chemins Sunset et Athlone.

Le service du Réseau express métropolitain (REM) sera également indisponible samedi entre 5 h 30 et 7 h 30, « en raison d’une mise à jour des systèmes », souligne Mobilité Montréal, qui ajoute que des autobus assureront le service durant cette période.

Dans l’Ouest-de-l’Île, des entraves de circulation sont à prévoir dès samedi sur l’autoroute 40 entre le boulevard Morgan à Baie-d’Urfé et le boulevard Saint-Charles à Kirkland, en raison de travaux de reconstruction de la chaussée en direction est. Dans la mesure du possible, les entraves « seront combinées à celles des autres chantiers du secteur, afin d’en diminuer les fréquences », ajoute Mobilité Montréal, en ajoutant toutefois que des fermetures partielles et complètes de soir seront nécessaires.

Les travaux d’asphaltage de la chaussée reprendront sur l’autoroute 13 à Laval, dès dimanche, entre le pont Louis-Bisson et le boulevard Notre-Dame.

À Mirabel, la reprise des travaux de remplacement des systèmes d’éclairage pourrait compliquer la circulation sur l’autoroute 50 à partir de lundi, entre la route 117 et la rue Louis-Bisson, ainsi que dans l’échangeur avec l’autoroute 15.