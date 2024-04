Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé durant trois nuits consécutives en fin de semaine, tandis que d’autres entraves à la circulation sont prévues dans le Grand Montréal, notamment sur le pont Papineau-Leblanc et l’autoroute Ville-Marie.

C’est ce qu’a indiqué jeudi Mobilité Montréal, le comité chargé de coordonner les grands travaux dans la région métropolitaine et ses environs.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

D’abord, dans l’axe de l’autoroute 25, le tunnel La Fontaine sera fermé durant les nuits de vendredi, samedi et dimanche. Vers le sud, la circulation sera impossible entre la sortie 4 vers l’avenue Souligny et l’entrée de la rue de l’Île-Charron. En direction nord, la fermeture sera en vigueur entre la sortie 90 vers La Prairie et Varennes et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Tout près, l’avenue Souligny sera aussi bloquée en direction est, entre les axes Dickson et Honoré-Beaugrand, durant les mêmes trois nuits. Vers l’ouest, ce sera plutôt entre Honoré-Beaugrand et Dickson, mais seulement de vendredi soir à samedi matin.

Au centre-ville, la sortie 6 de l’autoroute Ville-Marie, menant notamment au boulevard Saint-Laurent et la rue Berri, devra être fermée pour toute la fin de semaine. Les travaux d’aménagement de la Place des Montréalaises, menés par la Ville, sont toujours en cours.

Plus au nord, le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal à Laval continue quant à lui d’être très entravé le week-end, en raison de travaux majeurs. La circulation y sera impossible dans les deux directions, tout le week-end. Les ponts Pie-IX, Médéric-Martin et Viau sont les options de rechange à considérer.

Sur le réseau municipal, des travaux sur des canalisations feront en sorte qu’une circulation à contresens — deux voies vers l’ouest et une autre vers l’est – sera en place sur la rue Sherbrooke Est entre l’avenue Prud’homme et le boulevard Décarie, le tout de samedi matin à lundi après-midi.

Enfin, les travaux de réparation de bretelles dans l’échangeur des Sources, qui ont repris lundi, risquent d’entraîner de la congestion sur l’autoroute 20 à Pointe-Claire. Idem pour les travaux de reconstruction des ponts d’étagement sur Côte-de-Liesse, au-dessus de la rue Hickmore, qui ont repris fin mars.

Avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier sera exceptionnellement indisponible ce samedi entre 5 h 30 et 7 h 30 en raison d’une mise à jour des systèmes. Des autobus assureront le service entre Brossard et le centre-ville de Montréal pendant ces deux heures.