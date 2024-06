Forte congestion en vue sur la Métropolitaine pour le long week-end

La circulation risque d’être très lourde durant le long week-end sur l’autoroute Métropolitaine, entre les échangeurs des Laurentides et Décarie, en raison de travaux d’asphaltage. Une congestion « considérable » est attendue et les automobilistes sont invités à éviter le secteur autant que possible.