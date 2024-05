En octobre 2022, Québec avait annoncé une interdiction pour les camions de circuler, et ce pour une durée « indéterminée », sur le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal et Laval sur l’autoroute 19.

Les camions lourds pourront de nouveau circuler sur le pont Papineau-Leblanc dès ce vendredi, près de deux ans après avoir été interdits de circulation sur la structure pour cause de travaux majeurs.

C’est ce qu’a annoncé jeudi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), en indiquant que « la levée de cette mesure est possible puisque le remplacement des haubans et le renforcement de la structure ont été complétés ».

En octobre 2022, Québec avait annoncé une interdiction pour les camions de circuler, et ce pour une durée « indéterminée », sur le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal et Laval sur l’autoroute 19. À l’époque, l’annonce avait soulevé plusieurs craintes quant à l’impact qu’une telle fermeture pourrait avoir sur certaines livraisons locales.

La mesure de restriction, ordonnée afin d’assurer l’intégrité de cette structure de 425 mètres dont certaines composantes doivent être retapées, était alors annoncée précisément 53 ans après l’inauguration du pont Papineau-Leblanc, le 21 octobre 1969. D’autres structures, dont les ponts Pie-IX, Viau ou Médéric-Martin, ont depuis servi de solutions de rechange.

N’empêche, tout n’est pas terminé pour autant. Des travaux de renforcement doivent en effet encore avoir lieu sur certaines parties du pont enjambant la rivière des Prairies.

La limite de vitesse demeurera donc affichée à 70 km/h et la voie de gauche dans chaque direction restera fermée, le tout pour une durée indéterminée.

Québec remercie néanmoins les usagers – et en particulier les camionneurs – pour leur collaboration durant la dernière année et demie. Tout près de 60 000 usagers empruntent chaque jour le pont Papineau-Leblanc en moyenne ; cela représente plus de 20 millions de véhicules bon an mal an.