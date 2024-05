La circulation risque d’être très lourde durant le long week-end sur l’autoroute Métropolitaine, entre les échangeurs des Laurentides et Décarie, en raison de travaux d’asphaltage. Une congestion « considérable » est attendue et les automobilistes sont invités à éviter le secteur autant que possible.

C’est ce qu’a annoncé jeudi Mobilité Montréal, le comité chargé de coordonner les chantiers majeurs dans la région métropolitaine, en prévenant qu’une « fermeture similaire sera de nouveau nécessaire cette année », au courant de la saison estivale. On y « anticipe une congestion considérable ».

Des travaux d’asphaltage doivent en effet être réalisés sur plusieurs tronçons de cet axe achalandé durant les prochains mois. Ainsi, la circulation sera complètement bloquée en direction ouest, de vendredi soir à mardi matin, entre la sortie 70 vers l’autoroute 15-nord et l’entrée à la hauteur du boulevard Cavendish. Des détours seront en place via la voie de desserte de l’autoroute, à savoir le chemin de la Côte-de-Liesse.

Sinon, Québec recommande d’emprunter les autoroutes 440 et 13, 20 ou encore 30 comme itinéraires alternatifs. Ces travaux forceront par ailleurs la fermeture de l’entrée de la rue Stinson, ainsi que de la bretelle venant de l’autoroute 15-sud dans l’échangeur des Laurentides. Dans l’échangeur Décarie, la bretelle provenant de l’autoroute 15-nord devra également être fermée.

Fortement surchargée, l’autoroute Métropolitaine est déjà considérée comme l’un des pires secteurs de la province en termes de congestion.

« On parle d’un secteur très achalandé, avec des pointes à 200 000 véhicules par jour, donc pour les gens qui iront vers l’aéroport, par exemple, il va falloir être extrêmement prévoyant », avait dit la semaine dernière une porte-parole du ministère des Transports, Sarah Bensadoun, en parlant de cette entrave.

D’autres entraves

Ailleurs sur l’île de Montréal, une des trois voies de l’autoroute Bonaventure devra être partiellement fermée dans les deux directions. Vers l’ouest et le centre-ville, ce sera bloqué entre l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge et la sortie 2 vers l’avenue Pierre-Dupuy, le tout jusqu’à jeudi prochain, 5 h.

En direction de l’est et le pont Samuel-De Champlain, une voie sera retranchée entre le bassin Peel et le pont Victoria, et ce jusqu’au vendredi 24 mars, 5 h.

Dès juin, la vitesse sera abaissée à 50 km/h sur l’autoroute Bonaventure, alors que de vastes travaux d’entretien doivent se tenir durant l’été sur ce grand axe routier.

Dans le Centre-du-Québec, deux des quatre voies du pont Laviolette devront à nouveau être fermées entre Trois-Rivières et Bécancour. Une seule voie sera disponible dans chaque sens. Les automobilistes venant de Québec et Montréal sont invités à privilégier les autoroutes 20 ou 40 pour passer d’une rive à l’autre.

Enfin, sur la Rive-Sud de Montréal, le Réseau express métropolitain (REM) devra être fermé, ce samedi et ce dimanche entre 5 h 30 et 7 h 30, en raison « d’une mise à jour des systèmes ». Des navettes par autobus seront en place afin d’assurer le service entre Brossard et le centre-ville de la métropole durant cette période.