Les entraves du week-end seront nombreuses ce week-end, à l’aube d’une saison qui s’annonce chargée en chantiers. À court terme, les secteurs de l’autoroute Ville-Marie, du pont Papineau-Leblanc et l’autoroute 13 à Laval seront à éviter durant la fin de semaine.

C’est ce qu’a indiqué jeudi Mobilité Montréal, le comité chargé de coordonner les entraves majeures à la circulation dans la région métropolitaine.

La veille, mercredi, le même comité avait dit s’attendre à une saison des travaux « plus facile » cette année en raison de certains progrès qui ont été faits en matière de planification. Cela dit, l’été s’annonce de nouveau chargé dans la région, avec plus d’une quarantaine de chantiers majeurs en activité, surtout dans le corridor de l’autoroute 40 et au centre-ville.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

D’emblée, l’autoroute et le tunnel Ville-Marie seront complètement fermés sur un tronçon important, et ce dans les deux directions, durant tout le week-end. Vers l’est, la circulation sera impossible entre la sortie 2 pour l’avenue Atwater et l’entrée de la rue Atateken.

En direction de l’ouest, les automobilistes ne pourront circuler entre le début de l’autoroute, au niveau de la rue Panet, et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier.

Plus au nord, le pont Papineau-Leblanc reliant Laval à Montréal sera complètement fermé durant toute la fin de semaine, afin de poursuivre les travaux de rénovation majeure qui s’y font depuis maintenant quelques mois. Les ponts Pie-IX, Viau ou Médéric-Martin sont à privilégier.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

L’autoroute 13 sera également fortement surchargée, alors que trois voies y seront fermées vers le sud entre la sortie 12 et le pont Louis-Bisson durant les nuits de vendredi et de samedi. Durant les journées de samedi et dimanche, ce sera respectivement une et deux voies qui seront fermées dans le même périmètre.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

En direction nord, deux des trois voies devront aussi être retranchées durant la nuit de dimanche à lundi sur l’autoroute 13 entre le boulevard Henri-Bourassa et la sortie 12, ce qui inclut là encore le pont Louis-Bisson.

Québec devra par ailleurs fermer complètement la bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant de la route 132-ouest, en provenance de Sainte-Catherine, à la route 138-est, vers Châteauguay, et ce pour toute la durée de la fin de semaine.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

À Saint-Bruno-de-Montarville, une circulation à contresens sera en place sur la route 116 en direction ouest. Une seule voie par direction sera donc disponible entre l’autoroute 30 et le boulevard Seigneurial ouest.

Dans le Centre-du-Québec, seulement deux voies seront ouvertes, à raison d’une par direction, sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour. Les usagers provenant de Montréal ou de Québec sont invités à utiliser les autoroutes 20 ou 40 pour passer d’une rive à l’autre.

Enfin, avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier sera indisponible samedi et dimanche, entre 5 h 30 et 7 h 30, en raison d’une mise à jour des systèmes. Des navettes par autobus seront en place durant cette période afin de faire le lien entre Brossard et le centre-ville de Montréal.