Une fillette traversant la rue pour se rendre à son autobus scolaire a été happée par un cycliste qui a omis de s’arrêter, sur Le Plateau-Mont-Royal, jeudi. Il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité routière que Vélo Québec dénonce d’ailleurs sur toute la ligne.

Dans une vidéo d’abord diffusée sur le réseau social X jeudi, on peut voir que la jeune fille se trouve près d’une voiture stationnée, de l’autre côté de la rue. La scène se produit en tout début de journée, peu après 9 h.

L’autobus scolaire s’est immobilisé, puis a activé son panneau d’arrêt muni de feux clignotants intermittents. La fillette entreprend alors de traverser la rue, mais doit franchir une piste cyclable. C’est à ce moment qu’un cycliste qui ne s’était pas immobilisé entre en collision avec elle.

« Ce n’est pas la première fois que cela arrive, y compris à mon propre fils. […] Il reste beaucoup à faire sur [la rue] Jeanne-Mance », a dénoncé jeudi dans un gazouillis le résidant Mayer Freig, en partageant les images tirées d’une caméra de surveillance résidentielle. Il a par ailleurs précisé que l’enfant se porte bien.

Pour Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec, « le cycliste est évidemment 100 % en tort et c’est inacceptable ». « Il n’y a aucune circonstance atténuante. On voit ça et on est complètement atterrés », lance-t-elle.

« La seule chose, c’est que jusqu’en 2018, ce n’était pas précisé, le comportement d’un cycliste devant un autobus à feux clignotants, mais depuis, c’est bien écrit qu’il a l’obligation de s’immobiliser à au moins cinq mètres. On a donc vraiment affaire ici à un problème de comportement », poursuit Mme Brebonne.

Selon le Code de la sécurité routière, un cycliste qui ne s’immobilise pas aux abords d’un autobus dont les feux rouges intermittents sont en marche est passible d’une amende de 80 $ à 100 $. Le conducteur d’un véhicule s’expose quant à lui à une amende de 200 $ à 300 $ en plus de recevoir 9 points d’inaptitude.

À contresens

Dans ce secteur de la rue Jeanne-Mance, la configuration de la bande cyclable est faite à contresens avec le trafic automobile, ce qui ne pose toutefois pas d’enjeux pour Vélo Québec. « Au contraire, on pense que c’est bien parce que ça offre des itinéraires cyclables sur des rues moins achalandées, où il y a justement moins de risques de collisions », affirme la gestionnaire.

Le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a parlé jeudi d’une « collision choquante », en se disant soulagé que l’enfant se porte bien. « Cet incident rappelle l’importance de sensibiliser tous les usagers au respect du code de la route, en particulier en présence d’enfants et d’autobus scolaires. N’importe quel aménagement ne suffira pas à protéger les usagers si les règles du code de la route ne sont pas respectées », a fait valoir l’attachée de presse, Béatrice Saulnier-Yelle.

« Notre administration reste déterminée à accélérer la sécurisation de tous les milieux de vie. En tout temps, les aménagements cyclables contribuent à apaiser et à sécuriser les rues, puisqu’ils rétrécissent les voies de circulation et peuvent donc limiter la vitesse des véhicules », a-t-elle ajouté.

Au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’agente et porte-parole Sabrina Gauthier a indiqué jeudi qu’aucun appel n’a été fait au 911 en lien avec ce dossier. « Si la personne impliquée le désire, ça va nous faire plaisir d’ouvrir un dossier », a-t-elle dit.

« Je suis soulagé de lire que l’enfant se porte bien malgré la collision. La Code de la sécurité routière s’applique à tous et toutes pour protéger les plus vulnérables. Son respect et la vigilance sont de mise. Un accident est trop vite arrivé », a quant à lui fait valoir le chef de l’opposition, Aref Salem.