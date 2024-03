Les ponts Papineau-Leblanc et Laviolette seront à éviter durant le long congé de Pâques, en raison d’entraves à la circulation. Sur l’île de Montréal, l’avenue Papineau et la rue Saint-Jacques risquent aussi d’être congestionnées par moments.

C’est ce qu’a indiqué mercredi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les grands travaux dans la région métropolitaine et ses environs.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Entre Laval et Montréal, d’abord, le pont Papineau-Leblanc devra de nouveau être complètement fermé, cette fois de jeudi à lundi soir, alors que des travaux majeurs se poursuivent sur l’infrastructure.

Les automobilistes devront emprunter les ponts Pie-IX ou Viau, alors que les camionneurs devront emprunter l’autoroute 440. Vers le sud, on conseille aux usagers d’opter pour le pont Pie-IX ou encore le pont Médéric-Martin, qui sera également ouvert toute la fin de semaine.

Dans le Centre-du-Québec, deux des quatre voies du pont Laviolette reliant Trois-Rivières seront par ailleurs fermées de vendredi à lundi soir.

Les usagers arrivant de Montréal ou de Québec « sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s’ils souhaitent passer d’une rive à l’autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40 », indique Mobilité Montréal.

Sur l’île de Montréal, une circulation à contresens sera en place sur l’avenue Papineau, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Rose, durant toute la journée de vendredi. Seule une seule voie par direction sera donc disponible.

Ce sera le même principe sur la rue Saint-Jacques, entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa, mais pour les journées de vendredi, samedi, dimanche et lundi. La rue Mansfield risque aussi d’être entravée entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine en raison de travaux de télécommunication opérés par Bell.

Dans l’ouest, les travaux de reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute 520 surplombant la rue Hickmore, qui ont repris le 25 mars dernier, risquent aussi de causer de la congestion. Ce chantier doit se poursuivre jusqu’à la fin 2024.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Des navettes seront mises en place pour assurer la liaison entre les stations du REM durant la période d’interruption.

Avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier sera exceptionnellement indisponible ce samedi entre 5 h 30 et 7 h 30 en raison d’une mise à jour des systèmes. Des navettes seront mises en place pour assurer la liaison entre les stations durant cette période.

Les travaux majeurs prévus à la gare Lucien-L’Allier doivent par ailleurs être lancés à compter de lundi prochain. Le vaste chantier entraînera la fermeture du terminus de trois lignes importantes de trains de banlieue, au centre-ville de Montréal, pendant 6 à 12 mois.

Plus clairement, les usagers de la ligne 11-Vaudreuil-Hudson – la plus achalandée du réseau – ne pourront débarquer ou embarquer à la gare Lucien-L’Allier pendant environ six mois à compter du 1er avril. Pour les lignes 12-Saint-Jérôme et 14-Candiac, la fermeture sera prolongée sur une période d’une année entière.