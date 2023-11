Les secteurs du pont Honoré-Mercier, de l’échangeur Saint-Pierre et du pont de l’Île-aux-Tourtes seront à éviter ce week-end, tout comme l’avenue Papineau et la rue Saint-Antoine, en raison de plusieurs entraves routières risquant de provoquer de la congestion.

C’est ce qu’a indiqué jeudi après-midi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, d’abord, la bretelle menant de la route 138 Est à l’autoroute 20 Est sera fermée de samedi à lundi matin. Les déplacements vers le centre-ville risquent donc d’être ardus depuis ce secteur, puisqu’il faudra prendre un détour par la bretelle menant à l’autoroute 20 Ouest, puis prendre l’embranchement à la 1re Avenue et faire un demi-tour par le boulevard Montréal-Toronto.

Entre dimanche soir et lundi matin, la route 138-est sera complètement fermée entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre. Le détour se fera par l’avenue Lafleur, la rue Elmslie ou encore l’avenue Dollard.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Sur le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui a perdu depuis lundi une troisième voie en raison de l’apparition d’une nouvelle fissure, deux voies seront disponibles vers Vaudreuil et une autre vers Montréal de vendredi midi à samedi soir. Puis, de samedi soir à lundi matin, ce sera deux voies vers Montréal et une autre vers Vaudreuil.

Cette configuration sera implantée pendant la fin de semaine « pour faciliter les opérations de déneigement anticipées en raison des prévisions météorologiques », indique Mobilité Montréal, qui ajoute que la gestion des voies en fonction des heures de pointe sera ensuite remise en place.

Quant au pont Honoré-Mercier, ce dernier sera fermé en direction de Kahnawake durant toute la journée de samedi. Vers Montréal, on conservera toutefois une voie de circulation.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Dans Ville-Marie, l’une des deux voies sera partiellement retranchée dans les deux directions sur l’avenue Papineau, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve, et ce durant les deux journées de samedi et dimanche. Une seule voie sera donc maintenue par direction sur ce segment.

La rue Saint-Antoine, elle, sera complètement fermée en direction ouest durant la journée de dimanche, entre les rues Peel et Jean-D’Estrées. Vers l’est, cette même artère sera par ailleurs fermée à compter de lundi, pour une durée d’environ deux semaines, entre l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et la rue Gosford. Bonne nouvelle, toutefois : dès samedi, vers 7 h, la sortie 3 de l’autoroute Ville-Marie sera réouverte en direction est.

Avis aux usagers du Réseau express métropolitain (REM) : ce dernier sera exceptionnellement ouvert à compter de 7 h 30 ce samedi et ce dimanche, afin de procéder à une mise à jour des systèmes. Des navettes assureront donc le trajet entre Brossard et le centre-ville de Montréal de 5 h 30 à 7 h 30. Cela s’ajoute à la fermeture du train léger dès 22 h, en vigueur du dimanche au jeudi, pour des travaux liés au bruit.