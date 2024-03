Systèmes mécaniques, parois des tunnels Viger et Ville-Marie, murs de soutènement, chaussée : la structure bétonnée sera pratiquement reconstruite à neuf d’ici 2030.

L’autoroute Ville-Marie sera fermée dans les deux directions au cours du prochain week-end, afin de procéder à la démolition de deux sections du tablier du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent.

C’est ce qu’a annoncé mardi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), en prévenant que de la congestion sera donc à prévoir au centre-ville. Les équipes démoliront essentiellement « les parties est et ouest » du tablier du boulevard Saint-Laurent pendant la fin de semaine.

En direction ouest, l’autoroute sera complètement bloquée entre la rue Panet et l’entrée en provenance de la rue Lucien-L’Allier, et ce de vendredi à 23 h jusqu’à lundi 5 h. Les automobilistes devront prendre un détour par l’avenue Viger, puis la rue Saint-Antoine.

Vers l’est, la fermeture sera pour la même période de temps, mais plutôt entre la sortie 4 vers le pont Victoria et l’entrée provenant de la rue Atateken. Dans ce cas, la circulation sera déviée vers les axes Saint-Jacques et Saint-Antoine.

Cette nouvelle fermeture s’inscrit dans un vaste chantier majeur de l’infrastructure. Systèmes mécaniques, parois des tunnels Viger et Ville-Marie, murs de soutènement, chaussée : la structure bétonnée sera pratiquement reconstruite à neuf d’ici 2030. Ce chantier situé en plein cœur du centre-ville de Montréal est évalué à environ 2 milliards de dollars.

Québec indique que les bretelles d’accès seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute. Tous les chemins de détour seront quant à eux balisés par une signalisation. Une présence policière accrue est par ailleurs prévue « afin de faciliter la circulation dans les chemins de détour ».

Lundi, le gouvernement avait aussi confirmé que le pont Papineau-Leblanc sera également de nouveau complètement fermé à la circulation automobile, le week-end prochain, afin de poursuivre le remplacement des haubans sur la structure. Cela risque de causer un lot de congestion dans l’axe de l’autoroute 19.

Dans ce cas-ci, on suggère aux automobilistes et autres usagers de la route qui voudraient transiter entre Montréal et Laval dans ce secteur d’opter pour le pont Médéric-Martin, dans l’axe de l’autoroute 15. Le pont Pie-IX, dans l’axe de la route 125, peut également être une solution de rechange en cas de besoin.

Les autorités invitent par ailleurs les citoyens à consulter la plateforme gouvernementale Québec 511 avant de se déplacer, afin de mieux planifier leurs déplacements.