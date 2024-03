Les travaux majeurs prévus à la gare Lucien-L’Allier seront finalement lancés à compter du 1er avril prochain. Le vaste chantier entraînera la fermeture du terminus de trois lignes importantes de trains de banlieue, au centre-ville de Montréal, pendant 6 à 12 mois.

C’est ce qu’a confirmé mercredi le transporteur exo, responsable du réseau de trains de banlieue dans le Grand Montréal, en se disant conscient des bouleversements d’habitudes que cela aura sur les usagers.

Le chantier, évalué à 69 millions de dollars dans le plus récent budget d’exo, vise essentiellement à reconstruire les quatre quais de la gare qui ont atteint leur fin de vie utile. On compte également ajouter une marquise sur les quais, avec des puits de lumière, pour protéger les clients de la pluie et des intempéries de la météo. Enfin, des sorties de secours seront aussi aménagées pour améliorer la sécurité des lieux.

« On amène la gare au 21e siècle. Ce sont vraiment des travaux qui vont valoir la peine », affirme le porte-parole de l’organisme, Eric Edström.

Le temps était venu d’intervenir, puisque les dernières rénovations d’importance sur les quais de la gare Lucien-L’Allier avaient été faites il y a tout près de 50 ans, au moment des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Leur état de dégradation est aujourd’hui une « entrave majeure » à la qualité du service en raison de réparations « de plus en plus fréquentes », dit l’organisme.

Des impacts majeurs

Qui dit travaux, dit impacts sur le service. Le chantier entraînera en effet plusieurs fermetures « par phases » jusqu’au printemps 2025, ce qui forcera des changements d’itinéraire pour les usagers.

D’abord, les usagers de la ligne 11-Vaudreuil-Hudson – la plus achalandée du réseau – ne pourront débarquer ou embarquer à la gare Lucien-L’Allier pendant environ six mois à compter du 1er avril. Pour les lignes 12-Saint-Jérôme et 14-Candiac, la fermeture sera prolongée sur une période d’une année entière.

Bref, les trains des lignes 11 et 14 s’arrêteront à la gare Vendôme, à partir de laquelle les usagers pourront correspondre avec la station Vendôme, sur la ligne orange du métro de Montréal. Quant à la ligne 12, elle s’arrêtera notamment à la gare Parc, où il sera possible de se connecter avec la station de métro du même nom, qui est située sur la ligne bleue.

Le transporteur précise toutefois que « certains trains de la ligne 12-Saint-Jérôme continueront leur trajet jusqu’à la gare Montréal-Ouest pour assurer un accès continu aux étudiants et travailleurs de ce secteur ». Aucune correspondance au métro ne sera disponible depuis cette gare.

Le directeur général d’exo, Sylvain Yelle, affirme avoir « choisi le scénario qui limite au maximum les impacts pour les riverains et les usagers, et ce, tout en faisant une saine gestion des fonds publics ».

Plus d’usagers dans le métro

Des agents seront présents sur le terrain au cours des prochaines semaines, afin de préparer les usagers aux changements. « On a aussi discuté avec la Société de transport de Montréal (STM), puisqu’on sait qu’il y aura un certain nombre d’usagers de plus qui vont prendre le métro », assure par ailleurs M. Edström.

Environ 7000 usagers vont normalement jusqu’à la gare Lucien-L’Allier, chaque jour. Si la situation le requiert, exo n’exclut pas de déployer d’autres mesures d’atténuation, comme des navettes. « On va continuer d’évaluer la situation et voir s’il y a des ajustements à apporter, mais pour le moment, on compte sur les infrastructures qui sont déjà en place. On sait aussi qu’avec le télétravail les habitudes ont changé, mais c’est sûr qu’on va surveiller ça de près », conclut le porte-parole.

Il affirme que son groupe a préféré faire des travaux sur une année « plutôt que de juste fermer la nuit, ce qui aurait donné un chantier beaucoup plus long et des nuisances importantes pour les riverains ».

La billetterie de la gare Lucien-L’Allier demeurera fermée pour toute la durée des travaux, mais les distributrices automatiques de titres, elles, seront encore accessibles. Pour obtenir un service en personne, il faudra toutefois se rendre dans les gares Parc ou Vendôme. Enfin, l’accès au Centre Bell restera possible durant l’ensemble du chantier.