Après celui de l’Île-aux-Tourtes, le pont Baby surplombant la rivière L’Assomption, à Joliette, perdra à son tour une voie de circulation en raison d’une « dégradation prématurée » appréhendée. Des travaux forceront cette fermeture dès vendredi pour une durée indéterminée.

C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans un communiqué, en disant avoir pris la décision « à la suite d’une évaluation de la capacité portante du pont ».

Des travaux préparatoires auront lieu jeudi et vendredi, avant la mise en place d’une voie en contresens en direction est. Jeudi, le pont Baby sera donc complètement fermé entre 6 h 30 et 21 h. Les usagers seront redirigés vers un chemin de détour, par la rue Saint-Charles-Borromée Nord, le boulevard Dollars, la route 131 ou encore le boulevard de la Firestone.

Puis, vendredi, il y aura une circulation en alternance entre 9 h et 15 h, avec la présence de signaleurs routiers. Québec anticipe une « importante congestion routière » durant cette journée, et demande aux usagers de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À compter de 15 h, vendredi, la circulation sera maintenue dans les deux directions, mais avec une voie dans chaque direction. Des ralentissements seront alors forcément à prévoir, surtout en heure de pointe. Les autorités invitent les usagers concernés à consulter la plateforme gouvernementale Québec 511 afin de mieux planifier leurs déplacements.

Jusqu’ici, aucun échéancier de réouverture de la voie n’a été mis de l’avant. Le ministère parle simplement d’une entrave à durée « indéterminée ».

Le pont Baby a été construit au milieu des années 50, en 1956 plus précisément. Environ 25 000 véhicules l’empruntent chaque jour, dont environ 1750 sont des camions.

Cette affaire n’est pas sans rappeler que dans l’ouest de l’île de Montréal, dans le secteur de Vaudreuil-Dorion, deux voies du pont de l’Île-aux-Tourtes avaient été fermées coup sur coup en raison de dommages découverts sur la structure, qui n’en comptait plus que deux sur six à la fin 2023. Une troisième a depuis été rouverte, au début du mois de janvier.

Plusieurs mesures d’atténuation ont d’ailleurs été prises en urgence pour pallier la perte des voies sur ce pont, qui accueille environ 90 000 voitures quotidiennement, dont la gratuité d’autobus et de trains, en plus du péage suspendu sur l’autoroute 30.