Il faudra probablement encore plusieurs jours pour que la Nouvelle-Écosse se remette d’une tempête qui a laissé plus d’un mètre de neige à certains endroits de la province au cours de la fin de semaine.

La Presse Canadienne

Le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, a déclaré que Parcs Canada enverrait du matériel de déneigement et que la Garde côtière canadienne fournirait des hélicoptères.

M. Sajjan a affirmé que des organisations, dont la Croix-Rouge, contribueront au travail humanitaire.

John Lohr, ministre responsable de la gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, a dit que la province avait déjà demandé l’aide des provinces voisines, mais qu’elle avait besoin de l’aide fédérale pour maintenir la sécurité publique.

PHOTO SHANE WILKIE, LA PRESSE CANADIENNE

L’état d’urgence déclaré dimanche dans la municipalité régionale du Cap-Breton, qui comprend Sydney, devrait rester en vigueur pour le reste de la semaine.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé que les bureaux provinciaux des comtés d’Inverness et de Victoria ainsi que de la municipalité régionale du Cap-Breton seront fermés mardi en raison des travaux de nettoyage en cours à la suite de la tempête. Les bureaux des comtés de Pictou, Antigonish, Guysborough et Richmond n’ouvriront pas avant midi, heure locale.

Le gouvernement provincial affirme que tous les autres bureaux seront ouverts aux heures normales, sauf en cas de panne de courant ou d’autres problèmes locaux.

Santé Nouvelle-Écosse affirme que certains services non urgents pourraient être réduits dans les zones du Nord et de l’Est en raison des fortes chutes de neige et du mauvais état des routes.