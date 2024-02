Plus de 80 centimètres de neige ont été signalés dans l’Est de la Nouvelle-Écosse et au Cap-Breton, mais des vents violents ont sculpté d’énormes amas de neige qui nécessiteront plusieurs jours de travail.

(Halifax) L’état d’urgence restait en vigueur, lundi, dans certaines parties du Cap-Breton, alors que la Nouvelle-Écosse se relevait de l’une des plus fortes chutes de neige depuis 20 ans.

Michael MacDonald La Presse Canadienne

Dimanche après-midi, alors qu’un système dépressionnaire continuait de déverser de la neige sur l’île pour une deuxième journée, la municipalité régionale du Cap-Breton a déclaré l’état d’urgence et a exhorté les gens à rester chez eux.

Dans un message en ligne, la MRC a demandé aux citoyens de ne pas circuler dans la région. « Les routes sont dégagées pour les interventions d’urgence et les déplacements des travailleurs essentiels. Le processus est lent et les chasse-neige nécessitent plusieurs passages pour faire face à l’accumulation importante », ont indiqué les autorités.

Lundi matin, Environnement Canada a indiqué qu’un observateur météorologique bénévole avait enregistré 150 centimètres de neige à Sydney, la plus importante localité du Cap-Breton. Par ailleurs, 103 cm de neige ont été enregistrés à l’aéroport de Sydney, et 98 cm sont tombés sur Ingonish, sur la côte nord-est de l’île.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent d’énormes accumulations de neige sur des maisons, des véhicules complètement recouverts et abandonnés sur les principales artères, et des résidants qui creusent à la pelle des issues pour sortir de chez eux.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE

Ian Hubbard, météorologue établi à Halifax pour Environnement Canada, a indiqué qu’on signalait plus de 100 cm de neige dans diverses localités du Cap-Breton.

La communauté mi’kmaq d’Eskasoni, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Sydney, a déclaré l’état d’urgence local tôt lundi matin. « La Première Nation d’Eskasoni a épuisé toutes ses ressources, les véhicules capables de déneiger au sein de la communauté étant bloqués ou incapables de poursuivre leurs opérations », ont déclaré les responsables dans un message en ligne.

Plus de 70 cm de neige ont été enregistrés dans l’est de la Nouvelle-Écosse, mais des vents violents depuis vendredi ont sculpté d’énormes bancs de neige qui nécessiteront plusieurs jours de déneigement.

Dans la région d’Halifax, entre 30 et 50 cm sont tombés depuis vendredi après-midi, mais 84 cm ont été signalés à l’aéroport international Stanfield d’Halifax, selon les rapports préliminaires. De nombreux vols ont été annulés ou retardés à l’aéroport le plus achalandé de la région, et plus de 7000 pannes de courant étaient signalées dans toute la province lundi matin.

Les écoles ont été fermées et les administrations ont retardé leur ouverture ou ont fermé pour la journée, sauf dans les municipalités de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, où les chutes de neige ont été beaucoup plus faibles.

Les vents violents de la fin de semaine ont rendu difficile la mesure exacte des précipitations de neige, a expliqué M. Hubbard. Par exemple, au nord-est de la région d’Halifax, les communautés du comté de Pictou ont signalé entre 50 et 100 cm de neige.

M. Hubbard a déclaré que le centre de la tempête de neige s’est installé au sud de l’île du Cap de Sable vendredi après-midi et qu’il a à peine bougé jusqu’à lundi matin, lorsqu’il a commencé à se briser.

« En général, une tempête hivernale a tendance à se déplacer vers le nord ou le nord-est et à bouger, ce qui donne de 12 à 18 heures de précipitations, mais cette tempête a fait du sur-place », a déclaré le météorologue.

À l’Île-du-Prince-Édouard, une élection partielle provinciale prévue lundi a été reportée à mardi.

Il y a 20 ans, en février 2004, une tempête avait déversé jusqu’à 95 cm de neige dans la région d’Halifax. Cette tempête avait été surnommée « Juan blanc » parce qu’elle avait eu lieu cinq mois après que l’ouragan Juan a touché terre près d’Halifax, avec des rafales destructrices atteignant 140 km/h.