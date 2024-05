« Elon Musk est tout sauf un boss des bécosses, explique notre chroniqueur. Mais on peut dire qu’il fait preuve d’une autorité prétentieuse. »

Non, mais y doit-tu être content ! ? Y doit-tu ne plus porter à terre ! ? Le boss des bécosses est entré dans le dictionnaire !

Plus tôt, cette semaine, Le Petit Robert a révélé les 150 nouveaux mots qui feront partie de l’édition 2025 de son célèbre ouvrage. Dans cette liste, on retrouve climaticide, surtourisme, décolonialisme, stalker, tiktokeur, espuma, écoconcevoir, bigorexie, baraki, chiclettes, potabiliser, pédibus, sapiosexuel et… boss des bécosses.

Le Petit Robert définit le boss des bécosses comme : « une personne qui fait preuve d’une autorité prétentieuse ».

Ouais… C’est pas mal ça. Mais pas tout à fait. Soyons précis. Après tout, c’est le dictionnaire. D’abord, je vous rappelle ce que le mot prétentieux veut dire, car il a fait son entrée dans le Robert il y a déjà un maudit bout. Prétentieux : « qui affiche de la prétention, qui est trop satisfait de ses mérites ». Pensez-y. Il n’y a pas que le boss des bécosses qui fait preuve d’une autorité prétentieuse, d’une autorité qui est trop satisfaite de ses mérites.

Elon Musk est tout sauf un boss des bécosses. Il est un grand boss. Un super big boss. Mais on peut dire qu’il fait preuve d’une autorité prétentieuse. Dans ses nombreuses interventions sur X, il ne se prend pas pour un seven-up flat. (Cette dernière expression devrait faire son entrée dans le dictionnaire en deux mille vingt-seven.)

Pierre Elliott Trudeau faisait preuve, parfois, d’une autorité prétentieuse. Finies les folies. Fuddle duddle. Just Watch Me. On ne peut pas dire que ses répliques étaient empreintes de modestie.

Mais Pierre Elliot Trudeau n’était pas un boss des bécosses, loin de là, il était le premier ministre du Canada, le deuxième pays au monde au chapitre de la superficie, on est loin de la grandeur d’une bécosse.

Si faire preuve d’une autorité prétentieuse n’est pas le monopole du boss des bécosses, on ne peut le cerner que par cette définition.

Réfléchissons. Quand traite-t-on quelqu’un de boss des bécosses ? Quand une personne nous dit quoi faire et que ce n’est pas de ses affaires. La première fois que j’ai entendu l’expression boss des bécosses, ça venait de la bouche de ma grand-mère. Je lui avais dit de ne pas enlever son dentier quand elle me gardait. Elle m’a répondu : « Toi, mon p’tit boss des bécosses, tu me diras pas quoi faire ! »

Même si c’était la première fois que j’entendais ça, boss des bécosses, elle n’a pas eu besoin de m’expliquer ce que ça voulait dire. J’avais beau n’avoir que 5 ans, j’avais compris, c’était clair : un petit enfant n’est pas le boss de sa grand-mère. C’est plutôt le contraire. Du moins, ça l’était dans ce temps-là.

Être le boss des bécosses, c’est être le boss d’un département vraiment pas important. Vous me direz que j’erre, en traitant les bécosses d’endroit pas important, quand on sait à quel point le dossier du nombre de bécosses dans nos écoles préoccupe nos décideurs. Vous n’avez pas tort, mais c’est assez compliqué comme ça. Y a déjà moi qui coupe les cheveux en quatre, ce matin, pour ne pas dire une autre expression tournant autour des mouches, n’en rajoutez pas, s’il vous plaît.

Je continue. J’ai rapidement adopté la formule de ma grand-mère, et chaque fois que quelqu’un me tapait sur les nerfs en me disant quoi faire, je le traitais de boss des bécosses. Verbalement ou dans ma tête.

Ça, c’est un bon truc pour savoir si quelqu’un est véritablement un boss des bécosses ou pas. Si vous le traitez de boss des bécosses sans encourir aucun désavantage, c’est vraiment un boss des bécosses. Si vous êtes suspendu pour l’avoir traité de boss des bécosses, il est assurément un peu plus qu’un boss des bécosses. Il est votre boss.

Conclusion : un boss des bécosses est une personne qui s’octroie plus de pouvoir qu’elle n’en possède réellement. Voilà la bonne formulation.

Cela dit, si Le Petit Robert a décidé de le définir autrement, c’est son droit.

Qui suis-je pour dire au Petit Robert quoi écrire dans son dictionnaire ? Un boss des bécosses ! C’est ce qu’on appelle prouver par l’exemple.

Grand-maman avait raison.

La question la plus pertinente à se poser à propos de l’entrée officielle de boss des bécosses dans le répertoire de la langue française, c’est : pourquoi maintenant ?

Ça fait plus de 100 ans que les Québécois utilisent cette expression, pourquoi toute la francophonie en a désormais besoin ?

Parce que nous sommes à l’époque des boss des bécosses. Jamais il n’y a eu autant de gens qui disent aux autres quoi faire, sans que ce soit leur job de le faire. Nos écrans sont remplis de boss des bécosses. Sur tous les sujets : politique, sports, santé, alimentation, arts, société, science, environnement…

On se bossbécosse les uns, les autres.

Je sais, bossbécosser n’est pas un verbe, mais ça ne saurait tarder, tellement l’activité est pratiquée.

Le boss des bécosses a gagné.

Le boss des bécosses est dans le dictionnaire, pour y rester !