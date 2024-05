Peut-on lutter contre la démence avec l’huile d’olive ?

Plus les Américains avalent d’huile d’olive, moins ils meurent avec un diagnostic de démence. Même lorsqu’ils s’alimentent mal, bougent peu, fument, souffrent d’hypertension, etc. Une Québécoise a fait ces découvertes étonnantes à l’Université Harvard, grâce à l’observation de plus de 92 000 travailleurs de la santé, pendant près de 30 ans.