Une personne a été retrouvée morte lundi dans les toilettes de l’hôpital Notre-Dame, à Montréal.

« Tout s’apparente à une surdose, mais l’enquête est en cours », indique l’agente Sabrina Gauthier, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le drame est survenu dans des toilettes situées près de la cafétéria de l’établissement.

Des médecins sur place ont rapidement pu constater le décès. Les policiers ont été appelés sur les lieux pour sécuriser l’endroit en attendant la prise en charge. Une enquête de l’hôpital Notre-Dame est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances entourant l’évènement.

« Le personnel et la communauté sont sous le choc et ébranlés », a déclaré le porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Jean-Nicolas Aubé. Au moment où ces lignes étaient écrites, on ne savait toujours pas si la victime était un patient ou un visiteur.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal fait face à une forte circulation de drogue au centre-ville. La Presse rapportait la semaine dernière que des résidants du centre d’hébergement Paul-Émile-Léger vendaient et consommaient du crack dans leur propre établissement, et même devant l’entrée, selon des occupants. Le centre est situé à deux pas de ce que l’on surnomme « l’allée du crack », en plein cœur de Montréal.

