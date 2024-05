Valérie Plante a affirmé lundi ne pas vouloir d’affrontement avec la police au campement propalestinien de McGill, alors que l’université demande une injonction à la Cour supérieure.

La mairesse de Montréal a affirmé que le campement est « paisible », mais que l’université a « absolument le droit » de s’adresser aux tribunaux pour forcer les manifestants à quitter.

« La dernière chose qu’on veut, c’est de se rapprocher des confrontations entre des manifestants et un service de police [qui ont eu lieu] dans des villes américaines », a dit Mme Plante. « Ce n’est pas qui on est. »

« Ce que je souhaite, c’est que le dialogue se poursuive entre l’Université McGill et les manifestants », a continué l’élue. « Montréal c’est une ville de paix, une ville inclusive où on a le droit de se partager des opinions. » Elle s’exprimait en marge d’une conférence de presse.

Les avocats de l’université présentent aujourd’hui leurs arguments devant un juge de la Cour supérieure au palais de justice de Montréal.

Vendredi, l’administration a déposé une demande d’injonction afin que soit démantelé le campement propalestinien qui occupe son campus depuis deux semaines, citant des risques pour la sécurité et la santé.

Les manifestants, qui exigent de leur administration qu’elle coupe tout lien académique et financier avec Israël, ont réitéré leur volonté de rester sur le campus.

Au cours de la fin de semaine, un autre campement propalestinien a émergé sur le terrain de l’Université du Québec à Montréal.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Quelques dizaines de tentes étaient dressées lundi sur la pelouse de la cour intérieure du Complexe des sciences Pierre-Dansereau. Des barricades bloquaient l’accès au campement.

Plus de détails à venir.