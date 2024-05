(Halifax) Une baleine noire de l’Atlantique Nord, en voie de disparition, a été aperçue empêtrée dans des engins de pêche dans le golfe du Saint-Laurent, au nord-est de la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick.

La Presse Canadienne

Cette observation au nord-ouest des Îles-de-la-Madeleine, au Québec, marque la première fois qu’une baleine noire est aperçue dans les eaux canadiennes cette saison, a indiqué le ministère fédéral Pêches et Océans Canada dans un communiqué publié lundi.

Le ministère précise qu’une équipe participant à un vol de surveillance de routine a repéré la femelle adulte, connue sous le nom de Shelagh, traînant un engin qui semble coincé dans sa bouche.

Les membres du Programme fédéral d’intervention sur les mammifères marins tenteront de retirer l’engin si les conditions météorologiques et maritimes le permettent, mais la baleine se trouvait loin au large la dernière fois qu’elle a été vue, a indiqué le ministère.

« C’était démoralisant d’apprendre que la première baleine noire de la saison repérée dans les eaux canadiennes était également notre premier empêtrement », a déclaré Sheryl Fink, porte-parole du Fonds international pour la protection des animaux, dans un communiqué.

« Le fait qu’il reste probablement moins de 70 femelles reproductrices de cette espèce rend cet empêtrement particulièrement dévastateur. Nous espérons que les efforts de désempêtrement se feront en toute sécurité et seront couronnés de succès. »

Les responsables rapportent que l’on ne sait toujours pas exactement quel type d’engin de pêche est impliqué ni d’où il vient.

Une espèce en danger

Oceana, une organisation environnementale internationale, a publié une déclaration affirmant que l’empêtrement aurait pu être évité si une réglementation appropriée avait été en place au Canada et aux États-Unis.

« En attendant de voir si Shelagh peut être désempêtrée, cette baleine devient l’exemple le plus récent de la menace permanente qui pèse sur cette espèce en raison d’un manque total de protection », a déclaré Gib Brogan, directeur de campagne d’Oceana aux États-Unis.

« Bien que nous ne connaissions pas encore l’origine de la corde accrochée à la bouche de cette baleine, nous savons que là où il y a de la corde, il existe un danger pour les baleines noires de l’Atlantique Nord. La question est de savoir si les gouvernements américain et canadien agiront à temps pour sauver cette espèce ou s’ils la regarderont disparaître sciemment. »

Jusqu’à présent cette saison, quatre baleines noires sont mortes dans les eaux américaines, dont trois à cause de collisions avec des navires.

La baleine noire de l’Atlantique Nord reste l’une des espèces de grandes baleines les plus menacées au monde.

Selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA), il reste environ 360 baleines de cette espèce. L’agence fédérale estime que 85 % des baleines noires ont été empêtrées au moins une fois dans des engins de pêche.

Le 9 avril, une baleine noire a été aperçue empêtrée dans une corde à environ 80 kilomètres au sud du Rhode Island, mais on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cet animal ou s’il s’agit de la même baleine aperçue la semaine dernière dans le golfe du Saint-Laurent. La NOAA a confirmé que la baleine avait une corde sortant des deux côtés de sa bouche et qu’elle se trouvait loin du rivage.

Plus de protection

En octobre dernier, le Consortium des baleines noires de l’Atlantique Nord a signalé que la population semblait se stabiliser après des années de déclin décourageant. Mais l’équipe internationale de scientifiques marins a également déclaré que les données montraient que le nombre de blessures d’origine humaine continuait d’augmenter.

Depuis des années, les scientifiques et les chercheurs tentent de convaincre l’industrie de la pêche de commencer à utiliser des engins de pêche sans corde pour réduire les empêtrements.

Alors que les casiers à homards et à crabes traditionnels sont largués au fond de l’océan puis récupérés en tirant de longues cordes suspendues à des bouées, les engins sans corde n’utilisent pas ce qu’on appelle des lignes de course ou des bouées. Les pièges sont trouvés à l’aide d’un dispositif de guidage électronique – une sorte de bouée virtuelle – et ils sont récupérés à l’aide de bobines de corde gonflées à distance ou de sacs de levage.

Kim Elmslie, directrice de campagne pour Oceana Canada, a déclaré que le ministère des Pêches du Canada doit accélérer la transition vers les équipements sans corde.

« Cette technologie innovante peut permettre à une industrie de la pêche florissante de continuer sans exposer les baleines en danger critique d’extinction à un risque d’empêtrement, a-t-elle dit. Chaque empêtrement a un impact majeur sur cette population déjà fragile. »

Les baleines noires migrent chaque année depuis leurs aires de mise bas au large de la Floride et de la Géorgie vers leurs aires d’alimentation au large de la Nouvelle-Angleterre et de la côte est du Canada. La population a augmenté de 150 individus entre 2001 et 2011, mais s’est stabilisée, puis un fort déclin a commencé en 2017 lorsque 12 baleines sont mortes dans les eaux canadiennes et cinq autres dans les eaux américaines.

Plus tard cette année-là, le gouvernement canadien a introduit une série de mesures pour améliorer la protection des baleines. Ces mesures, qui sont toujours en vigueur, comprenaient une surveillance aérienne accrue, des restrictions sur les voies de navigation, des limites de vitesse plus lentes pour les navires, des fermetures temporaires de zones de pêche et une surveillance en temps réel à l’aide de dispositifs d’écoute sous-marine.

À mesure que l’océan Atlantique s’est réchauffé, les baleines ont modifié leurs schémas de migration. Au lieu de se diriger vers leurs aires d’alimentation estivales traditionnelles dans la baie de Fundy, un nombre croissant de baleines se dirige plus au nord, vers le golfe du Saint-Laurent, où elles rencontrent davantage de trafic maritime et des zones de pêche très fréquentées.

Entre 2017 et 2023, les collisions avec des navires et les enchevêtrements dans les engins de pêche ont été la principale cause de décès et de blessures graves chez les baleines noires.

On pense que la population de baleines noires a culminé à environ 21 000 individus avant que la chasse réduise considérablement leur nombre. Dans les années 1920, il en restait moins de 100. Après l’interdiction de la chasse à la baleine noire en 1935, la population est passée à 483 individus en 2010.