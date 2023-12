Dès lundi, la ligne d’autobus 40 Express Vaudreuil-Terminus Côte-Vertu sera gratuite pour favoriser le transport en commun sur le pont de l’Île-aux-Tourtes, réduit à une seule voie par direction pour plusieurs semaines.

Mobilité Montréal a annoncé cette nouvelle mesure d’atténuation dimanche. Elle entrera en vigueur lundi et durera « jusqu’à nouvel ordre ».

Cette mesure s’ajoute aux autres annoncées vendredi. Le service de train sur la ligne exo 11 sera aussi gratuit dès lundi pour les passagers embarquant aux gares Hudon, Vaudreuil, Dorion, Pincourt et Île-Perrot.

Des départs supplémentaires seront ajoutés à l’horaire du train, de même qu’une centaine de départs d’autobus sur les circuits 7,10, 35 et 40 gérés par exo.

Les automobilistes sont invités par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) à privilégier le transport collectif, ou à emprunter l’autoroute 20.

Les camionneurs sont pour leur part conviés à prendre un détour par l’autoroute 30, dont le péage sera gratuit pendant toute la durée de la fermeture.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) explique cette fermeture imprévue par des « dommages sur une portion de la dalle ».

Aussitôt la dalle réparée – le MTMD n’a pas précisé d’échéancier – la réouverture d’une troisième voie sur le pont pourra être envisagée, permettant d’améliorer la circulation pendant les heures de pointe.

Dalle endommagée

La découverte de la dalle endommagée annoncée vendredi est survenue près de deux semaines après qu’une fissure a été détectée sur le pont, ce qui avait entraîné la fermeture d’une voie, là encore pour une durée indéterminée.

Le MTMD envisageait de mener des expertises et des analyses plus poussées.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes avait aussi dû être fermé d’urgence le 20 mai 2021 en raison de dommages causés à des tiges de renforcement lors de travaux de forage.

Sur les six voies que comprend d’ordinaire le pont de l’Île-aux-Tourtes, il n’en reste donc plus que deux depuis ce week-end. Inaugurée en 1965, cette structure arrive aujourd’hui en fin de vie utile. Il accumule les problèmes de structure depuis quelques années et fait l’objet d’une reconstruction globale. Une mise en service partielle est prévue à la fin de 2026.

Il s’agit d’une importante infrastructure qui est empruntée par 87 000 véhicules quotidiennement, dont 10 % de camions, selon les données du Ministère. Plusieurs usagers de la route l’utilisent pour se rendre en Ontario par l’autoroute 40 ou pour entrer dans la métropole québécoise.

Avec La Presse Canadienne, Bruno Marcotte et Henri Ouellette-Vézina, La Presse