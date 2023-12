Dans chaque direction, il y aura à terme trois voies de circulation pour les automobiles et les camions, de même qu’un accotement de quatre mètres pouvant être utilisé par des autobus.

« L’enfer. » C’est ainsi que plusieurs résidants de Vaudreuil-Dorion résument la situation du pont de l’Île-aux-Tourtes, où il ne reste plus que deux voies de circulation. Sous pression, Québec a officiellement lancé lundi les travaux de construction de la nouvelle structure, qui doit être partiellement mise en service en 2026.

Sur un trajet qui ne lui prend normalement que 10 minutes, entre les rues Valois et Jeannotte, Isabelle Hébert a mis 1 h 30 min pour amener sa fille à l’école, lundi matin. « Tout le monde passe par l’autoroute 20, alors c’est complètement bloqué. C’est l’enfer », souffle cette résidante, visiblement irritée.

Elle déplore le fait que le pont de l’Île-aux-Tourtes « aurait dû être réparé il y a longtemps ». À ses yeux, la population paie de nouveau pour la négligence gouvernementale au fil des années. « Il va falloir prendre notre mal en patience », ajoute Mme Hébert.

L’espoir d’avoir mieux est en effet encore relativement lointain. Après avoir reçu les plus récentes évaluations environnementales du gouvernement fédéral, Québec a confirmé lundi le lancement des travaux du nouveau pont, qui doit être partiellement mis en service – avec cinq voies sur six – en décembre 2026. Les six voies seraient ensuite prêtes fin 2027.

Dans l’immédiat, le pont n’aura plus qu’une seule voie par direction pour plusieurs semaines. Deux voies ont en effet été fermées coup sur coup dans les derniers jours, en raison de dommages découverts sur la structure.

Jusqu’ici, les travaux se déroulaient en « phase préparatoire » ; autrement dit, le chantier se limitait à des tâches comme le déboisement ou encore le déplacement de marchandises. Lundi, toutefois, le site est entré en phase de réalisation, avec en premier lieu l’enrochement dans l’eau qui sera réalisé au cours des prochaines semaines pour préparer l’installation des pieux du futur pont.

Hiver et congestion

« La neige, c’est la goutte qui fait déborder le vase », s’inquiète par ailleurs Isabelle Hébert. Comme elle, des résidants craignent de voir des accidents survenir en raison de l’impatience des automobilistes, des conditions hivernales difficiles et du manque d’espace.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le pont de l’Île-aux-Tourtes relie Montréal à Vaudreuil-Dorion.

Initialement, Québec souhaitait démarrer les travaux de construction du nouveau pont durant la saison estivale, mais les délais liés aux autorisations ont pris plus de temps que prévu. « Là, l’entrepreneur est bien au fait qu’on veut accélérer le plus possible le chantier sans bien sûr affecter la sécurité des travailleurs », a assuré lundi le directeur des communications de la ministre Geneviève Guilbault, Maxime Roy.

Le projet, qui a connu plusieurs hausses de coût et qui est maintenant évalué à 2,3 milliards, comme le révélait La Presse en avril, consiste à construire un nouveau pont au nord de l’infrastructure actuelle, qui sera ensuite démantelée.

Dans chaque direction, il y aura à terme trois voies de circulation pour les automobiles et les camions, de même qu’un accotement de quatre mètres pouvant être utilisé par des autobus. Une « piste polyvalente » de même largeur sera également aménagée pour les vélos et les piétons. Ultimement, le nouveau pont fera une dizaine de mètres de largeur de plus que le pont actuel.

En réflexion… à court terme

À plus court terme, le gouvernement Legault se dit par ailleurs en réflexion pour soulager la congestion sur le pont actuel de l’Île-aux-Tourtes. « Le pont reste sécuritaire », assure néanmoins l’entourage de la ministre des Transports. « On l’a fermé en 2021 et on n’hésiterait pas à le refermer s’il y avait un enjeu, voire à interdire la circulation des camions au besoin », dit M. Roy.

Depuis lundi, le service de train sur la ligne exo 11 est gratuit pour les passagers embarquant aux gares Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt et Île-Perrot. Des départs supplémentaires ont aussi été ajoutés à l’horaire du train, de même qu’une centaine de départs d’autobus qui étaient déjà en vigueur sur les circuits 7, 10, 35 et 40 d’exo.

Plusieurs rencontres ont eu lieu le week-end dernier entre la ministre Guilbault et des élus municipaux pour déterminer d’autres mesures d’atténuation.

Toute la question des feux sur le boulevard urbain de la 20, on est en train de regarder ça et de voir comment on pourra fluidifier la circulation. Maxime Roy, directeur des communications de la ministre Geneviève Guilbault

Une demande a aussi été formulée au gouvernement pour que les deux voies demeurant ouvertes soient dans le même sens durant les heures de pointe. Cela soulève des enjeux de sécurité, mais une analyse est en cours. Des discussions ont aussi lieu avec l’Association du camionnage du Québec (ACQ) et la Sûreté du Québec (SQ).

Pour l’expert en planification des transports à l’Université de Montréal Pierre Barrieau, il serait aussi intéressant « d’accélérer » les travaux de l’antenne L’Anse-à-l’Orme du REM. « C’est ce projet-là qui va vraiment permettre un décongestionnement, alors vu le contexte, on devrait aller plus rapidement, quitte à envoyer de la machinerie et des employés supplémentaires pour prioriser cette antenne-là », dit-il.

Avec la collaboration de Tommy Chouinard, La Presse

L’histoire jusqu’ici 17 novembre La découverte d’une nouvelle fissure force la fermeture d’une voie en direction de Montréal pour une durée indéterminée. Une voie était alors déjà fermée pour des travaux d’entretien. 24 novembre Le pont perd une troisième voie en raison de l’apparition d’une nouvelle fissure. 1er décembre La séquence se poursuit ; une quatrième voie est retranchée en raison de « dommages sur une portion de la dalle ». 4 décembre Québec lance les travaux de reconstruction et promet d’accélérer le pas.