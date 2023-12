Plus de radars photo et une vitesse maximale réduite dès lundi

Québec intensifiera sa surveillance par radars photo sur le pont de l’Île-aux-Tourtes, toujours privé de quatre voies sur six, dans l’espoir de faire ralentir les automobilistes. La limite de vitesse maximale permise sera aussi abaissée de 10 km/h dès lundi.

« Les observations réalisées sur le terrain montrent que les usagers ont tendance à accélérer considérablement sur le pont, ce qui augmente le risque d’accident », a fait valoir vendredi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans un communiqué.

Dès le 18 décembre, au retour d’un week-end où le pont de l’Île-aux-Tourtes sera par ailleurs entièrement fermé pour réaliser des travaux d’entretien, la surveillance sera donc « accrue » sur la structure au moyen de radars photo mobiles dans les deux directions.

Certains « radars pédagogiques », soit des panneaux lumineux affichant la vitesse des automobilistes, viennent aussi d’être installés. Les limites de vitesse aux approches du pont ont par ailleurs été marquées sur chaussée, avec pour objectif de « sensibiliser les usagers de la route tout au long de leur trajet ».

La limite de vitesse maximale, elle, sera de 60 km/h sur le pont à compter de lundi pour limiter les risques de collision. Elle était jusqu’ici de 70 km/h. Cette dernière limite demeurera d’ailleurs dans la zone de chantier aux approches du pont, où plus d’une voie est ouverte par direction.

À noter : quand une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté, mais le montant de l’amende est doublé lorsque cela survient en zone de travaux routiers, comme c’est le cas pour le pont de l’Île-aux-Tourtes.

Ce dernier demeurera à deux voies – une dans chaque direction – pendant encore six semaines. « Ensuite de ça, on parle d’environ un an de plus pour avoir plus de voies disponibles en attendant le nouveau pont », a dit lundi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Visite des travaux sur le pont de l’Île-aux-Tourtes avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Elle s’était rendue sur le site du chantier pour confirmer le lancement des travaux du nouveau pont. Ce dernier doit être partiellement mis en service – avec cinq voies sur six – en décembre 2026. Les six voies seraient ensuite prêtes fin 2027.

Québec se prépare par ailleurs à interdire la circulation des camions sur la voie de droite en heure de pointe sur l’autoroute 20, afin d’alléger la congestion. Interdire complètement le camionnage sur le pont, « ça amènerait d’autres problèmes » sur le réseau municipal, a toutefois fait valoir la ministre ce lundi.