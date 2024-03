La rougeole fait son retour au Québec, avec quatre cas confirmés et plusieurs autres en voie de l’être, principalement chez des enfants. À la veille de la relâche scolaire, la santé publique prévient que le taux de vaccination des jeunes dans les écoles n’est pas suffisant pour prévenir la transmission.

Ce qu’il faut savoir Quatre cas de rougeole ont été confirmés dans la grande région de Montréal et plusieurs autres sont en voie de l’être.

La santé publique de Montréal prévient que le taux de vaccination des jeunes dans les écoles n’est pas suffisant pour prévenir la transmission.

La maladie se propage rapidement dans le monde. Plus de 300 000 cas ont été déclarés l’an dernier, une augmentation de 79 % en une année seulement.

« Nous sommes inquiétés par le nombre de cas que nous avons et par le potentiel de transmission dans la communauté », a déclaré à La Presse le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. Des enfants sont actuellement hospitalisés.

Jusqu’à présent, quatre cas de rougeole ont été confirmés dans la région de Montréal. Au moins quatre autres cas sont en voie d’être confirmés, a indiqué le Dr Luc Boileau. « Ce qu’on sait, c’est que ça pourrait déjà être installé dans la communauté. Ça nous préoccupe. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau

Le premier cas de rougeole a été confirmé au début du mois de février chez une personne revenant d’un voyage en Afrique. Dans les jours qui ont suivi, un membre de sa famille a également été infecté, a indiqué la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Un troisième cas de rougeole a été confirmé mardi à Laval. Cette personne, qui n’était pas vaccinée contre la maladie, n’a pas voyagé et n’a pas été en contact avec un cas connu de rougeole. « Une transmission communautaire locale est donc possible », a prévenu jeudi la direction régionale de santé publique de Montréal dans un appel à la vigilance aux professionnels de la santé.

Pendant sa période de contagiosité, la personne infectée a fréquenté l’École internationale les aventuriers à Laval, le Dépanneur Couche-Tard au 800 boul. Chomedey à Laval, la salle d’attente du GMF Centre Médical Mieux-être, à la succursale Henri-Bourassa de Montréal, et la salle d’attente de l’urgence du CHU Sainte-Justine à Montréal.

Une couverture vaccinale insuffisante

« C’est une maladie qui doit être prise au sérieux et il y a une façon très simple de l’éviter et c’est en étant vacciné », a déclaré le Dr Boileau. En effet, deux doses de vaccin protègent à 95 % contre la maladie, et ce, pour toute la vie. Il encourage fortement la population à vérifier leur carnet de vaccination et, dans le doute, à se faire vacciner à nouveau.

À l’heure actuelle, le taux de vaccination des jeunes dans les écoles n’est pas suffisant pour prévenir la transmission de la rougeole, prévient la santé publique de la métropole. Ce taux est estimé entre 82 et 88 % dans les écoles à Montréal. Pour éviter la transmission, il faut plutôt un taux de vaccination populationnel supérieur à 95 %.

L’ensemble des directeurs de santé publique du Québec se sont rencontrés vendredi après-midi pour faire le point sur la transmission dans la province. « Nous sommes à organiser des façons de vacciner des écoles, où les taux de vaccinations sont plus faibles », a indiqué le Dr Boileau. Pour recevoir le vaccin gratuit, la population peut prendre un rendez-vous sur Clic-Santé ou contactez son CLSC.

Les principaux symptômes de la maladie incluent une fièvre élevée, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges, un malaise généralisé, et des rougeurs d’abord sur le visage puis sur le corps. Les personnes les plus à risques de complications de la maladie sont les bébés âgés de moins de 1 an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

La dernière éclosion de rougeole au Québec remonte à 2019, où une trentaine de cas avaient été confirmés. Une épidémie provinciale de rougeole avait également eu lieu en 2011, avec 725 cas confirmés dans la province.

Hausse des infections dans le monde

À la veille de la semaine de relâche, le Dr Boileau invite les Québécois qui voyageront dans les prochains jours à se faire vacciner avant leur départ. L’OMS a alerté la semaine dernière sur la rapide propagation de la rougeole dans le monde, avec plus de 306 000 cas déclarés l’an dernier, un bond de 79 % en un an.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe en ce qui concerne la rougeole », a déclaré Natasha Crowcroft, conseillère technique pour la rougeole et la rubéole à l’Organisation mondiale de la santé, lors d’un point de presse.

« Il y a eu une augmentation constante des cas de rougeole dans toutes les régions de l’OMS sauf une », la région des Amériques, a-t-elle indiqué. Mais alors que les chiffres augmentent partout dans le monde, l’OMS craint que la région des Amériques ne soit à son tour rattrapée par des épidémies de rougeole.

La recrudescence de cette maladie virale très contagieuse est attribuée à une baisse de la couverture vaccinale pendant la pandémie. « La prévention de la rougeole et de la rubéole n’est plus une priorité mondiale et gouvernementale en raison de problèmes concurrents tels que la COVID-19, les crises économiques, les conflits, etc. », a indiqué l’OMS dans une note envoyée aux médias.

Avec l’Agence France-Presse