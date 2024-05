Le CIQ recommande de ne pas devancer la vaccination contre la rougeole

Une éclosion de rougeole frappe actuellement le Québec et les bébés de moins d’un an sont parmi les plus vulnérables comme ils ne sont pas vaccinés. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) conseille toutefois au ministère de la Santé de ne pas devancer l’âge de la vaccination puisque cela risque de compromettre l’immunité collective.