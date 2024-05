Les fabricants de l’Ozempic affirment que leur médicament amaigrissant Wegovy sera disponible au Canada pour les patients obèses à compter de lundi.

Nicole Ireland La Presse Canadienne

L’injection hebdomadaire de la pharmaceutique danoise Novo Nordisk est approuvée pour la perte de poids chez les patients qui ont reçu un diagnostic médical d’obésité.

Le Wegovy peut également être prescrit aux patients qui présentent un surpoids important et qui souffrent d’au moins une condition médicale connexe, comme l’hypertension artérielle, le diabète de type 2 ou l’apnée obstructive du sommeil.

Le docteur Sanjeev Sockalingam, de l’organisme Obésité Canada, affirme qu’il s’agit d’une maladie grave et que le Wegovy constitue une option de traitement importante. Il rappelle que ce médicament n’est pas destiné à un usage « esthétique ».

Le Wegovy contient la même substance – le sémaglutide – que le médicament contre le diabète Ozempic, mais à une dose plus élevée.

Le docteur Sockalingam, directeur scientifique d’Obésité Canada, explique que ce Wegovy complète la boîte à outils de tous les cliniciens qui voient de nombreux patients atteints d’obésité. Le médicament est destiné à être utilisé en tandem avec l’activité physique et la nutrition, a précisé le médecin.

Obésité Canada mettra à jour ses directives en matière de médicaments pour inclure le Wegovy, a déclaré le docteur Sockalingam.

Santé Canada l’a approuvé en novembre 2021 sur la base d’études qui ont démontré « une perte de poids statistiquement et significativement supérieure chez les sujets traités au sémaglutide par rapport aux sujets traités au placébo », indique le site Web du gouvernement fédéral.

Les médecins peuvent le prescrire aux patients souffrant d’obésité, définie comme un indice de masse corporelle (IMC) de 30 kilos par mètre carré ou plus.

Ils peuvent également prescrire le Wegovy aux patients en « poids excédentaire », avec un IMC de 27 et plus, s’ils souffrent également d’au moins un problème médical lié au poids. Cela pourrait inclure l’hypertension, le diabète de type 2, la dyslipidémie (un déséquilibre des lipides tels que le cholestérol ou les triglycérides) et l’apnée obstructive du sommeil.

Après la ruée vers l’Ozempic

Le Wegovy arrive après une commercialisation intensive d’Ozempic et une augmentation de la demande d’utilisation non indiquée de ce médicament pour perdre du poids, alimentée par les médias sociaux. Les experts estiment qu’il est essentiel que les professionnels de la santé qui le prescrivent, y compris les omnipraticiens, veillent à ce que le Wegovy ne soit administré qu’aux patients répondant à des critères précis.

« En fin de compte, les médecins sont les gardiens de cette situation et nous espérons que les médicaments seront prescrits de manière responsable », a déclaré le docteur Ehud Ur, endocrinologue à Vancouver.

Le docteur Sockalingam souligne encore que lorsqu’il s’agit de prescrire ce médicament, « nous voulons nous assurer que nous sommes très précis, que nous ne parlons pas […] d’apparence physique ou d’esthétique ».

« Il s’agit d’un traitement médical pour une condition médicale », martèle le spécialiste.

Prix élevé

Mais le coût élevé du Wegovy soulève la question de l’accès équitable, a souligné Priti Chawla, directrice de l’organisme Obesity Matters.

« Beaucoup de personnes dans notre communauté, et en particulier celles qui appartiennent à la tranche socio-économique la plus faible, trouvent que ces traitements sont financièrement hors de portée », a-t-elle déclaré. « Il est essentiel que nous travaillions à rendre le Wegovy abordable et accessible à tous les Canadiens qui en ont besoin. »

Novo Nordisk Canada n’a pas fourni à La Presse Canadienne de prix pour son Wegovy. La pharmaceutique affirme dans un courriel que « le prix des médicaments au Canada est influencé par de multiples facteurs, notamment les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les fournisseurs d’assurance, et les prix peuvent varier d’une personne à l’autre ».

Mais plusieurs experts estiment que le traitement coûterait probablement autour de 400 $ par mois.

Maintenant qu’il existe un médicament spécifiquement approuvé pour la perte de poids, les compagnies d’assurance « doivent préciser si elles couvriront ou non ce produit », a déclaré le docteur Sean Wharton, spécialiste en médecine interne qui traite les patients atteints de diabète de type 2 et d’obésité à Toronto.

Effets secondaires

Les effets secondaires les plus courants observés dans les essais cliniques étaient de nature gastro-intestinale, notamment des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de la constipation et des douleurs abdominales, ont déclaré les docteurs Ur et Wharton.

Commencer avec une faible dose et l’augmenter progressivement jusqu’à la dose d’entretien de 2,4 mg devrait permettre d’atténuer ces symptômes, ont-ils déclaré.

Certains participants à l’étude ont également signalé des maux de tête, de la fatigue et des étourdissements, indique la page de Novo Nordisk.

Le sémaglutide a été associé à des tumeurs thyroïdiennes chez les rongeurs, indique aussi la page Web. Mais selon le docteur Wharton, il n’y a jamais eu de cas de tumeurs thyroïdiennes chez les humains qui prennent l’Ozempic ou le Wegovy, et il n’y a aucune preuve suggérant un tel risque pour les humains.

Le docteur Ur est d’accord : il soutient qu’une personne ne serait à risque que si elle faisait partie de la « poignée » de Canadiens qui sont déjà atteints de cette tumeur rare à la thyroïde.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.