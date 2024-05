Le ministre Christian Dubé et la nouvelle PDG de Santé Québec Geneviève Biron, issue du privé en santé, ont été forcés de quitter un évènement à Montréal après que des manifestants contre le privé en santé eurent perturbé le discours d’ouverture.

Le ministre Dubé prononçait le discours d’ouverture de l’évènement Première ligne en santé, qui se tient au Palais des congrès, lorsqu’une vingtaine de manifestants membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont surgi dans la salle avec trompettes et sifflets.

« Pas de privé en santé », scandaient-ils, pancarte à la main. Le ministre les a salués poliment. « On ne savait pas à quelle heure, ils allaient arriver, mais voilà ! », a lancé M. Dubé. Rapidement, la sécurité a évacué le ministre de la scène, tout comme la nouvelle PDG de Santé Québec qui assistait à son premier évènement public depuis sa nomination, lundi.

Les organisateurs ont finalement demandé aux participants de quitter calmement la salle. L’évènement a pu reprendre après une vingtaine de minutes. Le ministre a tenu à compléter son discours.

Christian Dubé et Geneviève Biron

« Nous respectons le droit de manifester. Nous menons actuellement une importante gestion du changement afin d’offrir aux Québécoises et aux Québécois un réseau de la santé et des services sociaux public fort », a déclaré sur le réseau social X le ministre Dubé après l’évènement.

C’est un baptême de feu pour la nouvelle PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, qui était présente à l’évènement. La « top gun » du réseau de la santé a occupé différents postes au sein de Biron Groupe Santé, une entreprise familiale. Mme Biron a notamment mis en branle le « plus important réseau de cliniques d’imagerie médicale » au Québec, Imagix.

Depuis, elle a fondé Propulia Capital, une plateforme d’investissement en capital qui « participe à l’essor d’entreprises » en démarrage, notamment en santé et en sciences de la vie.

Son arrivée a d’ailleurs fait grincer des dents dans l’opposition à Québec et chez les syndicats qui craignent de voir un recours accru au privé en santé. « C’est quelque chose, c’est même plus subtil qu’ils veulent privatiser le réseau au grand complet, ça nous inquiète beaucoup », a déclaré la deuxième vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Arianne Carmel-Pelosse.

Contre le privé en santé

« On est contre la privatisation du réseau, ici c’est un évènement justement qui prône un peu la privatisation. On voulait remettre un livre à M. Dubé de Anne Plourde », a déclaré Mme Carmel-Pelosse. Il s’agissait du livre Santé inc : Mythes et faillites du privé en santé.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

D’ailleurs, l’ouvrage a été remis à l’équipe du ministre, a confirmé un organisateur de l’évènement.

« On voulait aussi montrer que nous, on ne lâchera pas, pour que le réseau de la santé soit vraiment public pour tout le monde », ajoute Mme Carmel-Pelosse.

L’évènement Première ligne en santé, qui se tient jeudi et vendredi au palais des Congrès, rassemble des centaines d’acteurs du réseau de la santé.