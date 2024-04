L’arrivée de Geneviève Biron, qui provient du privé en santé, fait déjà grincer des dents dans l’opposition et chez les syndicats.

(Québec) Christian Dubé jette son dévolu sur une « top gun » du privé en santé pour diriger Santé Québec. L’ex-patronne de Biron Groupe Santé, Geneviève Biron, prend les rênes de la société d’État. Le numéro 2 est un candidat de « l’interne », le PDG du CHUM, Frédéric Abergel.

Le choix du ministre s’est arrêté sur une « top gun », qui provient non seulement du secteur privé, mais du privé en santé. C’est une décision qui fait déjà grincer des dents dans l’opposition et chez les syndicats, qui disent craindre de voir la place du privé en santé augmenter.

« J’ai souvent mentionné que ce n’était pas le travail d’une seule personne, mais bien d’une équipe », a fait valoir lundi le ministre de la Santé, lors d’une conférence de presse dans les bureaux du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui abriteront le siège social de Santé Québec, à Québec.

« Mme Biron et M. Abergel, c’est le duo complémentaire de gestionnaires dont les Québécois ont besoin », a-t-il plaidé soulignant que l’un vient de l’externe et l’autre, de l’interne. Le conseil des ministres s’est réuni de façon extraordinaire en matinée pour donner le feu vert aux deux nominations.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Geneviève Biron, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et Frédéric Abergel

Plus d’une soixantaine d’aspirants ont envoyé leur candidature à Québec.

Geneviève Biron a occupé différents postes au sein de Biron Groupe Santé, une entreprise fondée par son père, Denis Biron. Elle en a pris la tête en 2014, et ce, jusqu’à son départ, en 2021. Mme Biron a notamment mis en branle le « plus important réseau de cliniques d’imagerie médicale » au Québec, Imagix.

Depuis, elle a fondé Propulia Capital, une plateforme d’investissement en capital qui « participe à l’essor d’entreprises » en démarrage, notamment en santé et science de la vie.

La nouvelle patronne de Santé Québec dit entrer en fonction avec « un regard différent » et vouloir que le réseau public de la santé devienne « encore plus beau » et « plus performant ».

Moi, je ne suis pas gênée d’arriver du privé. J’ai 30 ans d’expérience dans des entreprises où le service à la clientèle et l’excellence opérationnelle étaient au cœur des motivations. Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec

Le gouvernement Legault n’a pas lésiné sur les moyens pour attirer un top gun du secteur privé à la tête de la société d’État. Au début de l’année, Québec a dévoilé que le grand patron toucherait un salaire de base de 567 000 $ par année, en plus d’une prime de 15 % pour les deux premières années de son mandat, ce qui équivaut à près de 652 000 $ annuellement.

En comparaison, le salaire annuel du PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, est de 639 000 $.

Un mur de Chine

Geneviève Biron ne détient plus aucun intérêt dans Biron Groupe Santé, qui est maintenant dirigé par sa sœur, Caroline. Pour « éliminer tout potentiel conflit d’intérêts », un « écran déontologique, communément appelé mur de Chine » sera mis en place « entre elle et les membres de sa famille », a-t-on indiqué.

Biron Groupe Santé qui se spécialise dans l’imagerie médicale, les laboratoires en santé et les soins du sommeil, est inscrit au registre des lobbyistes, car il fait des « représentations auprès des autorités gouvernementales afin d’obtenir des contrats en prestation de services de laboratoire et de santé ». Le MSSS a confirmé lundi n’avoir aucun contrat en cours avec l’entreprise.

Son mari, l’avocat Sylvain Poirier, est également conseiller stratégique senior pour le réseau public. Il a été nommé avocat de l’année en droit de la santé par la publication Best Lawyers en 2017, alors que sa clientèle était composée à la fois d’établissements publics et privés.

« Dans le processus de nomination, j’ai été très transparente […] On a convenu de mettre en place cette structure-là […] qui va mettre la distance qu’il faut », a-t-elle assuré.

Mme Biron n’a pas voulu s’aventurer à élaborer les grandes priorités de son mandat. D’ailleurs, il sera d’une durée de trois ans et non cinq ans comme prévu initialement. « C’est ce qui a été convenu avec Mme Biron », a seulement précisé le cabinet du ministre. Elle dit vouloir mettre l’accent sur l’accès aux soins.

« Écoutez. j’arrive là. Je vais commencer par rencontrer les gens, bâtir l’équipe. C’est un peu toujours la même chose. Il faut se donner un petit moment pour regarder ce qui se passe et identifier vraiment les enjeux prioritaires et mettre en place le plan d’action », a-t-elle expliqué sans fournir d’échéancier.

Un premier entretien téléphonique avec les PDG des établissements était prévu lundi après-midi. Mme Biron veut également rencontrer les employés du MSSS alors qu’il y a actuellement encore beaucoup d’incertitude autour du transfert de personnel du Ministère vers Santé Québec.

Un défi de taille

Avec plus de 330 000 employés, Santé Québec deviendra l’un des plus grands employeurs au pays. Il est acquis que le futur grand patron devra opérer un changement de culture au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

« C’est un défi de taille, sans doute. Mais, j’ai l’ambition de pouvoir offrir aux Québécois, le système de santé qui leur est dû. Ça ne se fera certainement pas sans difficulté, mais je serai appuyée d’une équipe pour appuyer cette mission », a exprimé Mme Biron.

Au cours de ma carrière, j’ai souvent été celle à qui on confiait les situations les plus difficiles pour trouver des solutions et mobiliser les équipes. Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec

Mme Biron sera épaulée par l’actuel PDG du CHUM, Frédéric Abergel, qui devient vice-président exécutif aux opérations et à la transformation. La création de ce poste n’était pas prévue dans la réforme de Christian Dubé adoptée sous bâillon en décembre. Il s’agit d’une recommandation du comité de transition.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Frédéric Abergel devient vice-président exécutif aux opérations et à la transformation

« On [nous] a dit que c’était important d’avoir un coordonnateur de nos 35 PDG, qu’on a appelé donc notre chef des opérations. Ce n’était pas comme tel dans le projet de loi, mais c’est ressorti clairement », a précisé M. Dubé.

« Tout comme Geneviève, mon premier objectif est d’améliorer l’accès des Québécois. Ça doit passer par trois ingrédients : une meilleure coordination dans le système de santé, les meilleures pratiques mondiales et l’innovation », a exprimé M. Abergel.

Ce dernier touchera une rémunération de 453 000 $ auquel s’ajoute également une bonification de 15 % pour les deux premières années.

Les 13 postes à pourvoir au sein du conseil d’administration de Santé Québec ont aussi été convoités alors que 800 personnes ont postulé pour y siéger. Des annonces sont prévues au cours des prochaines semaines.

Avec Tommy Chouinard, La Presse

Geneviève Biron Depuis 2021 : Présidente et fondatrice, Propulia Capital

Mars 2021 à aujourdhui : membre du conseil d’administration d’Hydro-Québec

2014–2021 : Présidente et cheffe de la direction, Biron Groupe Santé

2005–2014 : Présidente et cheffe de la direction, Imagix Imagerie médicale inc.

1998–2005 : Vice-présidente aux opérations, Biron Groupe Santé

1990–1998 : Directrice des ressources humaines, Biron Groupe Santé Frédéric Abergel Depuis 2023 : PDG du CHUM

2018–2023 : PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

2015–2018 : PDG adjoint du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

2008–2015 : Directeur à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal