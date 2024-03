La story de John et Yoko

Lundi, ce sera le 55e anniversaire du premier bed-in de John Lennon et Yoko Ono, qui s’est déroulé du 25 au 31 mars 1969 à l’hôtel Hilton d’Amsterdam. Le couple, qui venait de se marier cinq jours plus tôt, avait décidé de faire de son voyage de noces une croisade pour la paix, The Ballad of John and Yoko.