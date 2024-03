(Lévis) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) va présenter en juin un projet de troisième lien Québec-Lévis, assure Bernard Drainville.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches a tenu ces propos, lundi, lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis.

Il s’est dit confiant que la CDPQ Infra présentera un tel projet, affirmant que de toute façon « c’est ça, leur mandat ».

« L’engagement que nous avons de la Caisse, c’est qu’ils vont déposer un projet de lien interrives. Ça, c’est acquis. Ils vont déposer un projet de lien entre les deux rives », a-t-il répété.

Or, la CDPQ Infra doit officiellement se pencher sur les façons d’« améliorer la mobilité et la fluidité dans la Communauté métropolitaine de Québec, notamment entre les deux rives ».

Ne pourrait-elle pas livrer un rapport défavorable au troisième lien et prioriser d’autres avenues ? « Bien, le besoin est là », a simplement répondu M. Drainville lors d’une mêlée de presse après son allocution.

Par contre, rien n’indique que la Caisse recommandera un projet autoroutier, a-t-il reconnu. L’année dernière, le gouvernement évoquait lui-même un troisième lien réservé uniquement au transport collectif.

« Non, ça, on ne le sait pas, évidemment. On ne le sait pas encore, on verra », a concédé Bernard Drainville, qui dit avoir fait des « représentations » devant la CDPQ Infra, tout en se défendant de faire pression sur elle.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Bernard Drainville

La saga du troisième lien routier Québec-Lévis dure depuis des années.

La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault a longtemps promis d’en construire un coûte que coûte, avant d’abandonner l’idée, puis de la raviver au lendemain de sa défaite électorale dans Jean-Talon.

L’automne dernier, elle a transféré le dossier à la CDPQ Infra en lui disant qu’elle avait six mois pour trouver une solution.

« On n’a jamais abandonné »

Lundi, M. Drainville a raconté devant les gens d’affaires de Lévis que lui et sa collègue Martine Biron ont été « extrêmement déçus » par l’abandon du troisième lien autoroutier.

« Déçus, c’est un mot faible », a-t-il dit. Mais « on n’a jamais abandonné, […] on a continué de travailler à l’interne pour dire à notre gouvernement : “Ça ne se peut pas, ça prend un nouveau lien”. »

Le projet a finalement été réactivé grâce au travail des députés de la région de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, a affirmé lundi après-midi le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

« Ça doit brasser un peu dans la cabane (au sein de la CAQ). Je suis convaincu que ce que M. Drainville dit aujourd’hui, c’est la vérité : le caucus continue à se battre très fortement pour avoir ce lien autoroutier », a-t-il dit.