Environ 40 % d’adolescents parmi 9221 adolescents pratiquant un sport organisé au Québec ont été victimes d’au moins une forme de violence de la part d’une personne en position d’autorité, selon une étude de l’Institut de la statistique du Québec parue jeudi.

Selon cette enquête, 11 % ont été victimes d’au moins un geste de violence physique, soit 13 % des garçons et 9 % des filles.

Par ailleurs, 8 % ont été victimes d’au moins un geste de violence sexuelle, soit 9 % des filles et 6 % des garçons.

Quant aux gestes de violence psychologique ou de négligence, 26 % des répondants de l’enquête disent en avoir subi au moins un.

L’étude sur le vécu des adolescents et adolescentes dans les milieux sportifs au Québec a été menée du 7 novembre 2022 au 16 juin 2023 dans les écoles publiques et privées québécoises. Parmi les 19 642 jeunes interpellés, 9221 de 14 ans et plus pratiquent un sport organisé (47 %).

Parmi les victimes masculines d’au moins un geste de violence physique de la part d’une personne en autorité, la majorité (85 %) a indiqué avoir subi cette violence de la part d’hommes.

Chez les victimes féminines d’au moins un geste de violence physique, 53 % ont déclaré avoir subi cette violence de la part de femmes, 36 % de la part d’hommes et 11 % de la part des deux.

La violence survient souvent à un tout jeune âge. Parmi les victimes d’au moins un geste de violence sexuelle (8 %), 28 % en ont été victimes pour la première fois à l’âge de 10 ans ou avant, 33 % entre 11 et 13 ans et 39 %, à l’âge de 14 ans ou après.

À cette violence rampante subie par une personne en situation d’autorité s’ajoute la violence subie de la part d’un pair. À ce chapitre, presque la moitié (45 %) des répondants disent en avoir été victimes.