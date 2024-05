Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Question : À combien le thermomètre est-il monté en Asie, à la fin d’avril ?

Réponse : Le mercure a atteint 45,9 °C dans la ville de Chauk, en Birmanie, alors que toute l’Asie du Sud-Est suffoque sous des températures anormalement élevées, depuis une dizaine de jours. Aux Philippines, pays parmi les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique, le thermomètre a affiché 38,8 °C dans la capitale Manille, un record qui a entraîné la suspension des cours dans toutes les écoles publiques. La Thaïlande, le Cambodge et le Viêtnam y ont aussi goûté avec des températures oscillant entre 43 et 44 degrés.

Avec l’Agence France-Presse

Les pesticides sont nocifs même à faible concentration

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les effets des interactions entre pesticides pourraient être très importants.

De petites quantités de plusieurs pesticides peuvent avoir un effet équivalent à une grosse concentration d’un seul d’entre eux, révèle une étude de chercheurs de l’Université de Sherbrooke, dévoilant ainsi un nouveau risque pour la santé. Les scientifiques savent depuis des années qu’une utilisation massive est nocive pour la santé, mais cette toxicité n’est calculée qu’individuellement, chaque substance chimique ayant sa propre limite de concentration à ne pas dépasser. Les effets des interactions entre pesticides pourraient être très importants, selon les chercheurs, d’autant plus que les produits étudiés sont utilisés massivement au Canada. Les pesticides entraînent des mutations directes ou indirectes dans l’ADN, ce qui peut causer des cancers.

Avec la Presse Canadienne

Réintroduction du grizzli dans l’État de Washington

PHOTO CHARLES GLATZER, FOURNIE PAR TWEEDSMUIR PARK LODGE Un grizzli plonge pour attraper un saumon.

L’ours grizzli sera réintroduit dans la région des Cascades du Nord, dans l’État de Washington, près de la frontière canadienne, où il a vécu pendant des milliers d’années avant d’être exterminé par l’homme. Le Service national des Parcs et le Service de la pêche et de la faune des États-Unis ont annoncé cette réintroduction à la fin d’avril. De trois à sept grizzlis provenant des Rocheuses ou de la Colombie-Britannique seront transférés chaque année pendant cinq à dix ans afin d’établir une population initiale de 25 bêtes. La dernière observation confirmée d’un grizzli dans la partie des Cascades du Nord se trouvant aux États-Unis remonte à 1996, indiquent les autorités.

Avec l’Agence France-Presse

Les géants pétroliers ont caché les changements climatiques

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les géants mondiaux du pétrole et du gaz ont trompé le public en affirmant que le gaz naturel était « sûr » pour le climat.

Les principaux géants mondiaux du pétrole et du gaz savaient depuis « au moins » les années 1960 que les énergies fossiles allaient entraîner un réchauffement de la planète, mais ils ont persisté à le nier et ont même pratiqué la désinformation, selon un rapport d’une commission d’enquête de la Chambre des représentants, aux États-Unis, publié mardi. Les « Big Oil » ont aussi trompé le public en affirmant que le gaz naturel était « sûr » pour le climat et qu’il pourrait servir « d’énergie de transition vers un avenir sans énergie fossile », dénonce le rapport, qui appelle à les placer devant leurs responsabilités.

Avec l’Agence France-Presse

Des transporteurs aériens soupçonnés d’écoblanchiment

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Air France, Lufthansa et KLM feraient partie des transporteurs qui font l’objet d’une enquête de la Commission européenne, qui les soupçonne de pratiques commerciales « potentiellement trompeuses ».

Vingt compagnies aériennes font l’objet d’une enquête de la Commission européenne, qui les soupçonne de pratiques commerciales « potentiellement trompeuses » en lien avec une supposée compensation de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Les transporteurs concernés, qui n’ont pas été nommés, mais dont font partie Air France, Lufthansa et KLM, selon le média écologiste Reporterre, sont soupçonnés d’avoir trompé leurs clients en vantant « des projets climatiques » vendus en supplément d’un billet ou l’« utilisation de carburants durables » pour compenser le bilan carbone d’un vol. Les compagnies ont été sommées de s’expliquer dans les 30 jours sur ces « allégations écologiques potentiellement trompeuses ».

Avec l’Agence France-Presse