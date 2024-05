Floride « Nocifs », les lâchers de ballons seront bientôt interdits

Les ballons lâchés vers le ciel ne vont pas au paradis. Ils finissent souvent dans les océans et les cours d’eau, où ils sont 32 fois plus susceptibles de tuer des animaux que d’autres débris plastiques. Malgré cela, les lâchers de ballons sont monnaie courante lors de mariages, de funérailles et d’autres cérémonies.