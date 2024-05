Chaque semaine, nous explorons les solutions à notre disposition pour avoir une incidence sur la crise climatique et environnementale.

S’agit-il d’un emballage ? En plastique ? Souple ? Quel numéro ? Est-ce que ça s’étire ? L’arbre de décision pour savoir ce qui va au bac de recyclage n’a pas été élagué depuis belle lurette. Un système d’étiquetage simple ne faciliterait-il pas la vie des citoyens ?

Pendant son voyage en France, Gilles Boulianne, lecteur de cette rubrique, a été émerveillé par les pictogrammes affichés sur plusieurs biens de consommation. Depuis l’été 2022, la France déploie l’Info-tri, une signalétique qui montre clairement le chemin que devrait prendre un objet après usage. Même les piles, appareils électroniques, articles de sport, meubles et textiles sont concernés.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Exemple de pictogrammes affichés sur des biens de consommation en France

Au Québec, après trois décennies de collecte sélective, les citoyens en sont encore à se demander si un sac de chips peut être mis au recyclage. « Pourquoi n’est-il pas obligatoire que tout contenant vendu au Canada ait une telle indication ? », demande Gilles Boulianne.

Nous ne sommes pourtant pas des génies du tri. Selon un sondage Léger commandé par Éco Entreprises Québec (EEQ) et dévoilé en janvier dernier, même si 86 % des Québécois pensent faire les choses correctement, un citoyen sur deux (47 %) croit à tort que les jouets en plastique peuvent être placés dans le bac de récupération, 33 % que le papier d’aluminium n’y a pas sa place.

47 % Près de la moitié des répondants pensent qu’ils récupéreraient beaucoup plus (16 %) ou un peu plus (31 %) que maintenant s’ils savaient davantage ce qui doit ou ne doit pas être mis au bac de récupération. Source : Portrait des comportements et des attitudes des citoyens québécois à l’égard des 3RV, Recyc-Québec, 2021

« On peut difficilement s’attendre à ce que la population soit des spécialistes en matières et en écoconception, affirme Sylvain Allard, professeur à l’École de design de l’UQAM et expert en écoconception des emballages. La notion de communication est très importante. »

La confusion règne particulièrement au rayon des emballages, alors que la multiplication des types de matières et leur mélange ont beaucoup complexifié le travail de tri demandé aux citoyens. Même lorsque la mention « recyclable » est présente, celle-ci est parfois trompeuse.

« C’est du n’importe quoi », dénonce le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Karel Ménard. « Dans l’absolu, oui, tout est recyclable, mais ça ne veut pas dire que ça va être recyclé. Parfois, ce ne l’est pas au Québec parce que les technologies n’existent pas [ou qu’il n’y a pas de débouchés pour cette matière]. »

Ainsi, même si la Loi sur la concurrence et la Loi sur la protection du consommateur peuvent s’appliquer à une entreprise qui ferait des représentations trompeuses, aucune réglementation n’encadre spécifiquement les indications liées à la recyclabilité. Même l’utilisation du fameux ruban de Möbius, symbole universel du recyclage, n’est pas réglementée, si bien que, selon Karel Ménard, on ne peut pas s’y fier. Par exemple, de nombreux sachets autoportants, de plus en plus utilisés pour emballer granolas, fruits ou craquelins, affichent le ruban de Möbius en plus du numéro de résine, alors que ces contenants en plastique souple, souvent multicouches, ne sont pas acceptés dans la plupart des centres de tri québécois.

Des emballages qui sèment la confusion PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Cet emballage de pommes en plastique souple ne s’étire pas. Il n’est donc pas accepté dans la plupart des centres de tri québécois.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Malgré l’affichage du ruban de Möbius et le numéro de plastique (4), cet emballage de pommes de terre s’étire difficilement avec le pouce. La plupart des centres de tri québécois ne l’acceptent pas.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE À la vue du ruban de Möbius, on pourrait croire que l’emballage et les contenants des desserts végétaux Belsoy sont recyclables. Or, seul le carton entourant les contenants individuels l’est.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Au dos, ce sachet autoportant de sauce végane affiche le ruban de Möbius et le numéro 7. Or, cet emballage métallisé ne se recycle pas. 1 /4







Ne pourrait-on pas s’inspirer de la France pour adopter un système de pictogrammes clairs ? Pour un designer graphique comme Sylvain Allard, qui a participé à la production d’un documentaire sur la problématique des emballages intitulé Tout déballer, le défi est séduisant. « C’est assez complexe de créer un système qui ne prend pas trop de place et qui est très clair. C’est un beau projet. Le genre de projet qui m’intéresserait », lance celui qui juge positivement les pictogrammes français.

Un tel système est difficile à mettre en place au Québec, voire au Canada, parce que les matières acceptées dans les centres de tri varient d’une région à l’autre et qu’une proportion importante des produits que l’on consomme sont produits à l’extérieur de la province ou du pays.

« Ça ne vaut pas la peine d’avoir un étiquetage spécifique pour le Québec quand on n’a pas les volumes pour ça, fait valoir Philippe Cantin, vice-président responsabilité des producteurs chez Éco Entreprises Québec. Le coût de faire l’étiquetage spécifique pour le Québec deviendrait nécessairement un surcoût pour les consommateurs. »

L’occasion d’agir

EEQ, qui représente les producteurs mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés, prendra en charge la gestion des matières recyclables au Québec à compter de janvier 2025. Cette importante modernisation de la collecte sélective entraînera une uniformisation des matières acceptées dans le bac de récupération. Pour Karel Ménard, il s’agit d’une occasion en or d’adopter des règles d’affichage claires et normées. EEQ dit également souhaiter la mise en place d’un programme balisé.

Ottawa désire encadrer à tout le moins l’étiquetage des emballages en plastique. Un projet de règlement a mené à des consultations en 2023. Or, sa compétence pour légiférer sur les articles en plastique a été contestée en Cour fédérale. Débouté, le gouvernement fédéral a fait appel de cette décision. Le développement du projet de règlement est en suspens jusqu’à nouvel ordre, indique Environnement et Changement climatique Canada.

Selon Karel Ménard, un tel projet pourrait complexifier la situation puisqu’« au niveau de la récupération, le Canada est une mosaïque de systèmes ».

Revient-il donc à Québec de se pencher sur la question ? « Les règlements sur l’emballage et l’étiquetage relèvent du domaine fédéral », déclare le porte-parole de Recyc-Québec, Moise Alex Docteur. Or, la Loi sur la qualité de l’environnement indique que le gouvernement provincial peut régir l’étiquetage de contenants ou d’emballages pour encadrer l’usage de symboles « destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu’ils comportent pour l’environnement ».

Questionné sur ses intentions, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs indique qu’il revient à EEQ de mettre en place les mesures nécessaires pour respecter les exigences réglementaires. Puisque la complexité du tri ne reposera plus sur les citoyens, « un projet de réglementation portant exclusivement sur l’étiquetage de ces produits n’est pas envisagé pour le moment », ajoute Josée Guimond, porte-parole du Ministère.

L’apparition d’indications claires sur les contenants et emballages n’est donc pas pour demain. Le ciel devrait néanmoins s’éclaircir à partir du 1er janvier. Tous contenants, emballages et imprimés pourront être déposés dans le bac de récupération, à l’exception de la styromousse, qu’il faudra apporter dans des points de dépôt. Il reviendra aux producteurs de trouver des débouchés. Pour développer le marché, il faut accumuler un certain volume de matières, estime Philippe Cantin.

D’ici là, les citoyens peuvent consulter l’application Ça va où ? qui permet de trouver rapidement la direction que doit prendre un produit.

