(Sydney) Un adolescent « radicalisé » de 16 ans a été abattu par la police dans la banlieue de Perth, dans l’ouest de l’Australie, après avoir blessé une personne lors d’une attaque au couteau, ont rapporté le chef du gouvernement local et la police dimanche.

L’adolescent, armé d’un couteau, « s’est précipité » sur les forces de l’ordre et a été mortellement touché par un agent, a indiqué le premier ministre de l’État d’Australie-Occidentale Roger Cook lors d’une conférence de presse.

« Il y a des indications selon lesquelles il s’était radicalisé en ligne. Mais je tiens à rassurer la population, à ce stade il semble qu’il ait agi seul », a déclaré M. Cook.

La police a reçu un appel samedi soir de la part d’un homme avertissant qu’il allait commettre « des actes de violence », mais sans donner son nom ni sa localisation, a fait part aux journalistes le responsable de la police de l’État, Col Blanch.

Quelques minutes plus tard, a-t-il ajouté, la police a reçu un appel d’urgence pour les avertir qu’un « homme avec un couteau courait » au niveau d’un stationnement de Willetton, dans la banlieue sud de Perth.

D’après des images d’une caméra-piéton de la police, l’adolescent a refusé de poser son couteau à terre comme le demandaient les forces de l’ordre, a indiqué M. Blanch.

Les agents ont tiré au moyen de deux pistolets à impulsion électrique, mais « aucun des deux n’a eu totalement l’effet escompté », a-t-il relaté.

« L’homme a continué à avancer vers (un agent) muni d’une arme à feu qui a tiré un seul coup de feu et mortellement blessé » l’individu, a raconté le responsable de la police, et l’adolescent est décédé à l’hôpital plus tard dans la nuit.

« Radicalisation en ligne »

L’homme « d’âge mûr » blessé lors de l’attaque au couteau se trouve dans un état « grave », mais stable, a dit le responsable policier.

L’adolescent avait « des problèmes de santé mentale, mais aussi des problèmes de radicalisation en ligne », d’après la même source.

Ces dernières années, l’assaillant faisait partie d’un programme de lutte contre la violence et l’extrémisme.

« Il ne s’agit pas d’une approche fondée sur la dimension criminelle, c’est un programme visant à aider des individus qui expriment des idéologies préoccupantes pour notre communauté », a expliqué M. Blanch.

Les crimes violents sont rares en Australie, bien que l’attaque de la banlieue de Perth survienne moins d’un mois après une autre attaque au couteau qui a fait six morts dans un centre commercial de Sydney (sud-est).

L’auteur de l’attaque, Joel Cauchi, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux, a été retrouvé puis abattu par la police. Les parents de M. Cauchi ont indiqué que leur fils a été diagnostiqué schizophrène à l’âge de 17 ans, puis qu’il a quitté leur domicile du Queensland (nord-est) et abandonné son traitement.

Deux jours après cette attaque dans un centre commercial, un évêque d’une église assyrienne a également été poignardé lors d’un sermon diffusé en direct dans une église de Sydney. La victime a survécu à ses blessures. Un adolescent de 16 ans a depuis été inculpé d’« acte terroriste ».