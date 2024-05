Indonésie Des inondations et des coulées de lave froide font plus de 30 morts

(Tanah Datar) Au moins 34 personnes sont mortes et 16 sont portées disparues après des inondations et des coulées de lave froide sur l’île de Sumatra, dans l’ouest de l’Indonésie, a indiqué dimanche à l’AFP un porte-parole de l’agence de recherches et de secours de Sumatra.