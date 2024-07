Inde Un train de passagers déraille, au moins deux morts et 35 blessés

(New Delhi) Un train a déraillé et plusieurs de ses voitures se sont renversées jeudi dans l’État d’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, faisant au moins deux morts et 35 blessés, ont indiqué la compagnie ferroviaire Indian Railways.