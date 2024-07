(Taipei) Le typhon Gaemi a touché terre jeudi dans la province chinoise du Fujian après avoir fait quatre morts à Taïwan et partiellement inondé sa deuxième plus grande ville, tandis que les secours recherchaient six marins portés disparus après le naufrage de leur cargo dans la tempête.

Agence France-Presse

Gaemi, qui a perdu en intensité dans la matinée, a atteint l’est de la Chine peu avant 20 h heure locale (8 h, heure de l’Est), a annoncé la télévision d’État chinoise CCTV.

Dans le Fujian, où le trafic ferroviaire a été provisoirement arrêté, le deuxième niveau d’alerte le plus élevé en matière d’inondations a été déclenché.

Auparavant, le typhon le plus violent à avoir frappé Taïwan en huit ans avait transformé en véritables rivières des artères de la cité méridionale de Kaohsiung où des habitations ont été envahies par les eaux.

Il avait touché terre sur cette île mercredi soir avec des rafales ayant pour certaines atteint 190 km/h.

PHOTO JIANG KEHONG, ASSOCIATED PRESS L'arrivée du typhon dans le Fujian, en Chine.

Pour la deuxième journée consécutive, les écoles, les bureaux sont restés fermés, des centaines de vols ont été annulés, de même que des exercices aériens militaires, la Bourse a suspendu ses opérations et des milliers de personnes ont été évacuées.

Un motard a été écrasé jeudi par la chute d’un arbre à Kaohsiung, où une personne a ensuite été retrouvée morte piégée dans une maison touchée par un glissement de terrain. Une conductrice a été tuée dans la province de Hualien, dans l’est, et un homme a perdu la vie à Tainan, dans le sud.

Vingt morts aux Philippines

Aux Philippines, qui ne se trouvaient pas sur la trajectoire du typhon, 20 morts ont au total été déplorés à Manille et dans les provinces environnantes. Ils ont été causés par des noyades, des glissements de terrain, des électrocutions et la chute d’un arbre après les pluies saisonnières diluviennes alimentées par Gaemi qui ont arrosé cette semaine l’île septentrionale de Luçon, la plus peuplée de cet archipel.

PHOTO JAM STA ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des habitants regardent leurs biens après le passage du typhon Gaemi à Manille, le 25 juillet 2024.

Jeudi, les habitants et les commerçants de la capitale s’efforçaient de nettoyer les dégâts, empilant des matelas trempés, des sacs d’ordures et des amas de débris dans les rues boueuses.

Zenaida Cuerda, une marchande ambulante de 55 ans, a raconté que la nourriture qu’elle vendait avait été emportée par les eaux et que sa maison à Manille avait été inondée. « Tout mon capital a disparu », a confié Mme Cuerda à l’AFP. « Je n’ai plus rien maintenant, c’était mon seul moyen de subsistance ».

Un pétrolier philippin transportant 1,4 million de litres de pétrole a par ailleurs coulé jeudi en pleine tempête au large de la capitale, ont annoncé les autorités qui tentent d’éviter une marée noire. Le cadavre d’un membre de l’équipage a été découvert et une enquête est en cours sur ce naufrage.

Naufrage d’un cargo

Dans le même temps, un cargo battant pavillon tanzanien a sombré au large du sud de Taïwan : trois des neuf membres de l’équipage qui avaient initialement été portés disparus ont été retrouvés en vie sur le rivage, ont annoncé jeudi les garde-côtes taïwanais.

Deux de ces trois survivants, des étrangers dont la nationalité n’a pas été précisée, étaient « le second et le commandant du navire », selon la même source.

« Les garde-côtes continueront d’élargir leurs recherches pour retrouver les autres membres de l’équipage tombés à la mer ».

Les marins, contraints d’abandonner le bateau, ont enfilé des gilets de sauvetage, mais il n’y avait pas de canots de sauvetage, a expliqué Hsiao Huan-chang, le responsable des pompiers.

« Ils sont tombés à la mer et flottaient », a précisé M. Hsiao, ajoutant qu’un cargo taïwanais avait tenté sans succès de leur porter secours.

Lorsque ce dernier est arrivé, « la visibilité sur les lieux était très faible et les vents étaient trop forts », a-t-il déclaré, affirmant que des navires ou des hélicoptères seront dépêchés dès que « les conditions météorologiques le permettront ».