PHOTO RAJIB DHAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dacca) La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a visité jeudi en pleurs les lieux endommagés par les affrontements meurtriers entre les étudiants et les forces de l’ordre, des troubles qui ont poussé l’ONU à demander l’ouverture d’une enquête sur « la répression des manifestations ».

Agence France-Presse

Ces affrontements, liés aux protestations des étudiants contre les quotas d’embauche dans la fonction publique, ont fait au moins 193 morts, dont des policiers, selon une compilation effectuée par l’AFP à partir des bilans fournis par la police et les hôpitaux.

Un couvre-feu imposé en réaction aux débordements a été assoupli jeudi, avec la liberté de circuler entre 10 h et 17 h, mais des milliers de soldats patrouillent encore dans les villes.

L’ONU a demandé jeudi aux autorités bangladaises de « divulguer d’urgence tous les détails de la répression des manifestations » récentes, offrant son soutien à la mise en place d’une « enquête impartiale, indépendante et transparente » sur les violations présumées des droits de la personne.

PHOTO JOHN SAEKI, AFP Carte localisant des bâtiments incendiés lors des manifestations étudiantes à Dacca cette semaine

« Nous comprenons que de nombreuses personnes ont été victimes d’attaques violentes de la part de groupes apparemment affiliés au gouvernement, et qu’aucun effort n’a été fait pour les protéger », a dénoncé le haut-commissaire de l’ONU aux droits de la personne, Volker Türk, dans un communiqué.

Il a également demandé de rétablir « un accès complet » à internet, car « des mesures brutales telles qu’une coupure générale et délibérée de l’internet pendant une période prolongée sont contraires au droit international ».

« J’ai construit ce pays »

Dans la matinée, la première ministre s’est rendue dans une station de métro pour constater les dégâts sur le réseau ferroviaire reliant la capitale tentaculaire de 20 millions d’habitants à la banlieue, fermé à la suite d’attaques sur son réseau.

« Pendant 15 ans, j’ai construit ce pays », a-t-elle déclaré aux journalistes après sa visite, condamnant les manifestants pour avoir endommagé les infrastructures.

« Qui a bénéficié de ce que nous avons fait ? », s’est-elle interrogée. « Est-ce que c’est moi qui prends le métro ? Est-ce que le gouvernement prend le métro ? Est-ce que nos ministres prennent le métro ? Ou est-ce que c’est le grand public qui prend le métro ? », a lancé la dirigeante de 76 ans.

Des photos publiées par ses services la montrent en train de pleurer dans une station de métro de Mirpur, dans la banlieue de Dacca.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Des photos publiées par ses services montrent Sheikh Hasina en train de pleurer dans une station de métro de Mirpur, dans la banlieue de Dacca.

Cette station fait partie des lieux et infrastructures incendiés ou dégradés la semaine dernière, avec des bâtiments gouvernementaux, le siège de la télévision nationale et des dizaines de postes de police.

Les meneurs du mouvement des étudiants devaient se réunir jeudi pour décider des suites de la mobilisation, après une pause prévue jusqu’à vendredi.

L’organisation Étudiants contre la discrimination, à la tête du mouvement, a déclaré attendre certaines concessions de la part du gouvernement.

« Nous exigeons des excuses de la part de la première ministre Sheikh Hasina à la Nation pour le massacre d’étudiants », a déclaré à l’AFP l’un des coordinateurs du groupe, Asif Mahmud. « Nous voulons aussi que les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation soient renvoyés », a-t-il ajouté.

Bilan minoré selon les étudiants

Asif Mahmud assure que le bilan officiel des manifestations meurtrières est minoré, et son groupe s’efforce d’établir sa propre liste de décès confirmés.

La police a interpellé au moins 4000 personnes depuis le début des violences, dont 2500 à Dacca, selon les informations transmises par la police à l’AFP.

PHOTO RAJIB DHAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des étudiants se heurtent à la police lors de la manifestation contre le système controversé de quotas pour les candidats aux emplois publics.

La contestation avait commencé après la réintroduction en juin d’un régime réservant à certains candidats plus de la moitié des emplois de la fonction publique, dont près d’un tiers pour les descendants de vétérans de la guerre d’indépendance du Bangladesh.

Dans ce pays d’Asie du Sud comptant quelque 18 millions de jeunes sans emploi, selon les chiffres officiels, ce système a suscité la colère des diplômés, confrontés à une crise aiguë de l’emploi. Ses détracteurs jugent que le système des quotas vise à réserver des emplois publics aux proches de la Ligue Awami de la première ministre.

La Cour suprême a réduit le nombre de postes ainsi réservés dimanche, mais les manifestants veulent que ce système soit aboli.

Mme Hasina dirige le pays depuis 2009 et a remporté sa quatrième élection consécutive en janvier, à l’issue d’un scrutin sans véritable opposition. Son gouvernement est accusé par les défenseurs des droits de la personne d’user abusivement des institutions de l’État pour asseoir son emprise et éradiquer la dissidence, en particulier par l’élimination d’opposants.