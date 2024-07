Les combats ont repris en juin dans l’État Shan, mettant à mal un cessez-le-feu négocié en janvier par Pékin avec la MNDAA ainsi qu’avec l’Armée nationale de libération des Ta’ang et l’Armée d’Arakan.

La junte et un groupe rebelle revendique le contrôle d’une ville

(Vientiane) La junte birmane et un groupe ethnique armé ont tous deux revendiqué jeudi le contrôle de Lashio, une ville de l’État Shan (nord) abritant un important site militaire, après plusieurs jours d’affrontements.

Agence France-Presse

Depuis le 3 juillet et le déclenchement d’une offensive contre l’armée par des mouvements armés issus de minorités ethniques, les combats font rage à Lashio, où se trouve le commandement de l’armée birmane pour la région nord-est.

Selon des médias proches de l’Armée de l’Alliance démocratique nationale de la Birmanie (MNDAA), ce groupe « s’est entièrement emparé du siège du commandement militaire du Nord-Est à Lashio » jeudi matin et a également pris cette ville de 150 000 habitants.

Le porte-parole de la MNDAA, Li Jiawen, a confirmé que les combattants de son groupe avaient conquis Lashio, sans autres précisions. Une information qualifiée de « fausse » par le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun.

« Les insurgés se sont infiltrés dans la périphérie de Lashio, a-t-il déclaré aux journalistes via la messagerie Viber, et les forces de sécurité les ont suivis et nettoyés ». Il n’a pas fourni de détails.

Récente reprise des combats

Sur les réseaux sociaux, une vidéo prétendument réalisée dans la matinée à Lashio montre des rues désertes sans aucun soldat en vue. Les journalistes de l’AFP ont géolocalisé la vidéo dans une zone située à environ deux kilomètres du poste de commandement, dans le nord de Lashio.

L’armée a effectué plusieurs frappes aériennes autour de cette ville pendant les combats, ont raconté certains de ses habitants. Des dizaines de civils ont été tués ou blessés dans les récents combats, selon les militaires au pouvoir depuis le coup d’État de 2021 et des secouristes locaux.

Les combats ont repris en juin dans l’État Shan, mettant à mal un cessez-le-feu négocié en janvier par Pékin avec la MNDAA ainsi qu’avec l’Armée nationale de libération des Ta’ang (TNLA) et l’Armée d’Arakan (AA).

La Chine est un allié majeur de la junte birmane à laquelle elle fournit des armes, mais selon des analystes, elle maintient en parallèle des liens avec des groupes ethniques armés qui tiennent des territoires près de sa frontière.

Pékin « accorde une grande attention à la situation dans le nord de la Birmanie » et réclame l’arrêt des combats, a déclaré jeudi à la presse une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

Le gouvernement chinois engage les parties concernées « à ne pas mettre en danger la sécurité des frontières de la Chine et des habitants des zones frontalières, ainsi que des projets chinois, des entreprises et du personnel en Birmanie », a-t-elle ajouté.

Critiques d’États de l’ASEAN

Selon le porte-parole de la MNDAA Li Jiawen, trois personnes ont été tuées et dix autres blessées, dont trois de nationalité chinoise, dans des frappes aériennes cette semaine sur Laukkai, une ville tenue par la MNDAA, à la frontière chinoise.

La MNDAA avait repris en janvier possession de Laukkai dont elle avait été chassée en 2009 par les troupes alors dirigées par l’actuel chef de la junte, Min Aung Hlaing.

Jeudi, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a condamné l’absence de volonté des généraux birmans de s’engager dans un plan de paix régional visant à résoudre la guerre civile qui ravage la Birmanie depuis le coup d’État de 2021.

Retno Marsudi a dénoncé « le manque d’engagement » des généraux birmans, en marge d’une réunion des ministres des affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à Vientiane, au Laos.

Quelques semaines après sa prise de pouvoir en 2021, la junte birmane a signé un plan de paix proposé par l’ASEAN, mais ne l’a jamais appliqué. « Nous partageons le même point de vue sur le manque d’engagement de la junte militaire en Birmanie à mettre en œuvre le consensus en cinq points », a écrit Mme Marsudi sur son compte X.

La crise birmane est un sujet de discorde au sein même de l’ASEAN, certains pays comme l’Indonésie ou les Philippines réclamant des mesures sévères, d’autres comme la Thaïlande menant pour leur part des discussions bilatérales avec la junte.

Les efforts diplomatiques des voisins de la Birmanie pour trouver une issue à la crise n’ont jusqu’ici donné aucun résultat tangible.

Depuis octobre 2021, les généraux ont été écartés des sommets et réunions ministérielles de l’ASEAN et ont refusé d’envoyer un représentant subalterne. Mais, cette fois-ci, une haute fonctionnaire de Naypyidaw est présente à Vientiane.

Cette volonté de revenir à la table des discussions est un « signe de l’affaiblissement de la junte », a déclaré à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un diplomate qui participera aux pourparlers.

Depuis plusieurs mois, la junte subit défaite sur défaite face aux groupes armés ethniques et aux forces prodémocratie qui la combattent. Les ministres des Affaires étrangères ont eu du mal à se mettre d’accord sur une position commune pour le communiqué final de la réunion, a déclaré une source diplomatique à l’AFP.

« La question de la Birmanie n’est pas encore résolue, mais nous y sommes presque », a déclaré cette source, qui a requis l’anonymat pour pouvoir parler aux médias.

Dans un document provisoire que l’AFP a pu consulter, les ministres prévoient de « condamner fermement » la poursuite des violences.