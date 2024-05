(Pékin) La Chine a affirmé vendredi avoir suivi un bâtiment de la marine des États-Unis et « émis un avertissement » à son endroit près des îles Paracels dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale.

Agence France-Presse

Pékin « a ordonné aux forces navales et aériennes de suivre et de surveiller le navire en conformité avec les lois et réglementations et a émis un avertissement afin de lui faire quitter » les lieux, a indiqué Tian Junli, porte-parole de la zone de commandement sud de l’armée chinoise, dans un communiqué.

Le destroyer américain à missiles guidés USS Halsey « s’est illégalement introduit dans les eaux territoriales de la Chine près des îles Xisha sans l’autorisation du gouvernement chinois », a écrit M. Tian en recourant à l’appellation chinoise des îles Paracels.

Ces îles sont également revendiquées par le Vietnam, et la souveraineté chinoise n’est pas reconnue internationalement.

« Les actions des États-Unis violent gravement la souveraineté et la sécurité de la Chine », a estimé le porte-parole.

M. Tian a accusé Washington de provoquer des « risques en matière de sécurité en mer de Chine méridionale » et d’être le « plus grand pourfendeur » de la paix et de la stabilité dans la région.

La marine des États-Unis a indiqué dans un communiqué que son bâtiment avait « fait valoir les droits et les libertés de navigation en mer de Chine méridionale près des îles Paracels ».

« Au terme de l’opération, le USS Halsey […] a continué ses opérations en mer de Chine méridionale », poursuit la marine, selon qui « les revendications illégales et généralisées en mer de Chine méridionale posent une grave menace pour la liberté ».