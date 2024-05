L’Indonésie est sujette aux glissements de terrain et aux inondations pendant la saison des pluies.

(Jakarta) Les sauveteurs redoublaient d’efforts mercredi pour tenter de retrouver des dizaines de personnes toujours portées disparues après des inondations et coulées de lave froide qui ont fait 67 morts sur l’île indonésienne de Sumatra, selon un nouveau bilan.

Sultam Azzam Agence France-Presse

« Certaines des personnes disparues ont été retrouvées. Selon l’identification de la police, 67 personnes sont mortes », a déclaré à des journalistes Suharyanto, directeur de l’agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), au cours d’une conférence de presse.

Le précédent bilan faisait état de 58 morts.

De plus, 20 personnes sont toujours portées disparues, a ajouté Suharyanto, qui ne porte qu’un seul nom comme souvent en Indonésie.

Des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures samedi soir sur six districts de l’ouest de l’île de Sumatra, provoquant crues subites et coulées de lave froide provenant du mont Marapi, le volcan le plus actif de l’île.

Selon les sauveteurs, de nombreux corps ont été retrouvés dans ou autour des rivières voisines après que les habitants ont été emportés par le déluge de matériaux volcaniques, de boue et de pluie.

Plus de 3300 personnes ont été contraintes d’évacuer les zones touchées.

Alors que les recherches se poursuivent pour le quatrième jour, des volontaires sur des canots pneumatiques ont rejoint les équipes de secours qui comptent aussi des militaires et des policiers.

« Nous avons exploré les zones inaccessibles aux voitures. Les courants dans la rivière sont extrêmes, donc les recherches sont assez dangereuses », a déclaré à l’AFP Ritno Kurniawan, un membre de la communauté locale de rafting âgé de 38 ans.

Les survivants encore sous le choc de la catastrophe, notamment certains qui ont perdu des proches et des amis, tentaient de nettoyer leurs maisons de la boue et de récupérer quelques maigres affaires.

Martias, 64 ans, a indiqué avoir perdu sa mère âgée de 101 ans et trois enfants de ses nièces, deux adolescents et un âgé de cinq ans.

« C’est le destin »

« Les sauveteurs ont envoyé des chiens renifleurs et des drones, mais ils n’ont toujours pas été retrouvés », a-t-il confié, assurant avoir « encore de l’espoir, mais s’ils ne sont plus en vie, je l’accepterai. Je laisserai Dieu s’en occuper. C’est le destin, je ne peux pas aller contre ».

Parmi les sinistrés, Deli Marlina compte sur les sauveteurs pour retrouver son beau-frère Rusdi, alors que les corps sans vie de sa mère et de sa sœur ont été découverts il y a quelques jours.

« Si on le retrouve comme ma mère et ma sœur, au moins nous ressentirons un petit soulagement », a déclaré à l’AFP cet homme de 47 ans, venu de Medan, ville de Sumatra, implorant : « S’il vous plaît, priez pour nous ! »

Des équipements lourds ont été déployés pour dégager les débris des zones les plus touchées par les inondations qui ont largement entravé les transports dans six districts, a ajouté Suharyanto.

La pluie, les souches d’arbres et les grosses roches volcaniques tombées dans les rivières rendent difficiles les recherches, a expliqué à l’AFP Hendri, responsable provincial des recherches et des secours.

Un village est ainsi toujours inaccessible en voiture comme à moto, a expliqué sur Metro TV Eka Putra, maire de Tanah Datar.

Pour faciliter le travail des secours, les autorités ont déployé mercredi une technologie de « modification du temps », le terme utilisé par les autorités indonésiennes pour l’ensemencement des nuages.

Cette technique est utilisée pour déclencher la pluie plus tôt, afin que l’intensité des précipitations soit affaiblie au moment où elles atteignent la zone sinistrée.

L’Indonésie est sujette aux glissements de terrain et aux inondations pendant la saison des pluies.

En 2022, environ 24 000 personnes ont été évacuées et deux enfants sont morts dans des inondations sur l’île de Sumatra, les défenseurs de l’environnement estimant que la déforestation causée par l’exploitation forestière a aggravé la catastrophe.