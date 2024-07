(Manille) Les Philippines ne peuvent « pas céder » dans leurs différends territoriaux, a déclaré lundi le président philippin Ferdinand Marcos, dans un contexte de tensions avec Pékin en mer de Chine méridionale, disputée par les deux pays.

Agence France-Presse

« Les Philippines ne peuvent pas céder. Les Philippines ne peuvent pas hésiter », a-t-il déclaré devant le Congrès philippin à l’occasion de son discours annuel sur l’état de la Nation.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une importante route commerciale, et ignore un arbitrage international qui lui a donné tort en 2016. Elle y fait patrouiller des centaines de navires des gardes-côtes et de la marine et y a transformé plusieurs récifs en îles artificielles militarisées.

Sans citer Pékin dans son discours, le président Marcos a déclaré que les Philippines continueraient à « trouver des moyens de réduire les tensions dans les zones contestées […] sans que cela compromette nos positions et principes ».

La veille du discours du président philippin, Pékin et Manille ont annoncé être convenus d’un « arrangement provisoire » pour le réapprovisionnement des troupes philippines stationnées sur un récif disputé de la mer de Chine méridionale, après une série d’incidents dans les eaux contestées.

Un avant-poste isolé sur l’atoll Second Thomas a été au centre d’affrontements entre des navires chinois et philippins ces derniers mois alors que Pékin intensifie ses efforts pour faire valoir ses revendications sur la quasi-totalité de la mer de Chine.