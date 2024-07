Taïwan se prépare à l’arrivée du « plus puissant » typhon en huit ans

(Yilan) Taïwan a fermé mercredi les écoles, suspendu les activités de la Bourse et évacué des milliers de personnes à risque à l’approche du typhon Gaemi, qui devrait être « le plus puissant » à frapper cette île en huit ans et où ses vents violents et ses pluies torrentielles ont déjà fait un mort.