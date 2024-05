(Québec) Manon Massé affirme que la crise qui secoue son parti depuis la démission-choc d’Émilise Lessard-Therrien connaîtra un certain dénouement au Conseil national du 24 au 26 mai au cégep de Jonquière au moment où les membres trancheront s’ils adoptent, en totalité ou de façon modifiée, la « déclaration de Saguenay », une première étape qui s’inscrit dans la vision « pragmatique » du chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Plus tôt cette semaine, l’ancienne co-porte-parole de Québec solidaire (QS) et députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques avait écrit sur sa page Facebook que l’expérience lui suggérait « que c’est jamais bon pour la gauche de chercher à régler ses désaccords sur la place publique ». Or, ce jeudi, une quarantaine d’ex-candidats, d’anciens employés, de militants et l’ex-députée Catherine Dorion signaient dans La Presse une lettre ouverte dans laquelle ils s’inquiétaient que M. Nadeau-Dubois dénature le parti pour se présenter en gouvernement en attente.

Mme Massé reconnaît que les signataires de la lettre, ce qui inclut notamment l’ancien président et ex-co-porte-parole André Frappier, l’ancienne candidate à Rimouski Carol-Ann Kack et la professeure en comptabilité Christine Gilbert, que le parti souhaitait avoir comme candidate lors de la dernière élection partielle dans Jean-Talon, ont droit de parole au débat.

« Nos membres à Québec solidaire, ils sont importants. C’est eux autres qui enlignent notre travail et j’ai vu les gens qui ont signé cette lettre-là, plusieurs sont des gens que je sais que je vais voir et qui auront droit de vote dans deux semaines [à Saguenay]. Mais ils ne seront pas les seuls. Il va y avoir d’autres mondes qui vont vouloir s’exprimer », a-t-elle prévenu.

Selon Mme Massé, qui fait un retour progressif au parlement après avoir subi une troisième opération au cœur en quelques mois, « Gabriel a lancé un débat la semaine passée, et quand tu lances un débat, ça fuse de partout et c’est sain ».

« Québec solidaire, c’est pas tous du monde qui pensent pareil. […] Les gens se sont exprimés sur la place publique, mais au Conseil national dans deux semaines, on va se retrouver ensemble et la démocratie va prendre des décisions », a-t-elle ajouté.

Une lettre ouverte incomprise

Pour Manon Massé, les critiques formulées par certains membres s’apparentent aux frustrations qui s’étaient exprimées lorsque les militants de QS avaient choisi de raffermir leur position en faveur de l’indépendance du Québec. À l’époque, certains n’étaient pas d’accord, rappelle-t-elle.

« Il y avait deux choix [pour eux]. Soit qu’ils restaient avec nous en disant OK, dans le fond c’est un élément parmi tant d’autres, on fonce, ou bien ils disaient on s’en va », a-t-elle dit.

Pour sa part, le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, affirme qu’il n’a pas saisi ce que les signataires de la lettre ouverte voulaient dénoncer, jeudi.

« Sur le fond des choses, je n’ai pas saisi c’était quoi, leur position exacte à Catherine et à ces cosignataires sur la Déclaration de Saguenay. C’est ça qui est un débat : faut-il ou non adopter cette déclaration-là et revoir notre programme », a-t-il recadré.

Dans une réponse qu’il a donnée en anglais, M. Leduc a ajouté qu’il a bien noté que l’ex-députée Catherion Dorion, signataire de la lettre et autrice de l’essai Les têtes brûlées, dans lequel elle critique M. Nadeau-Dubois, en a contre le chef parlementaire de QS.

« Elle avait des choses à dire sur Gabriel Nadeau-Dubois, ça, on l’a tous compris. Ce n’est pas une grosse nouvelle avec son livre qu’on a tous lu […]. Mais la question qui sera débattue au Conseil national dans deux semaines est : allons-nous rouvrir et revisiter notre programme en fonction de la tournée régionale qu’on a faite pendant quelques mois [ou non] », a dit M. Leduc.

Avec la déclaration de Saguenay, dont La Presse a révélé le contenu samedi dernier, Québec solidaire présente un « socle » à partir duquel il rafraîchira ses idées et mettra de côté des engagements qui se sont accumulés avec les années. Le parti doit aussi revoir son programme politique au cours des prochains mois.